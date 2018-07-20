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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 07 Августа, 01:12 |
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Столичные предприниматели через Приморье незаконно перевели за рубеж более 8,8 млрд рублей
В счет исполнения обязательств по внешнеторговым контрактам в течение 2010-2011 гг. руководители данных компаний перевели за границу денежные средства на сумму 8 млрд 873 млн рублей.
Установлено, что по истечении срока контрактов поставка товаров в адрес московских компаний не осуществлялась. В соответствии с российским законодательством за не везённые в Российскую Федерацию товары в предусмотренный срок московские предприниматели обязаны были обеспечить возврат денежных средств, уплаченных иностранным компаниям. В установленные сроки денежные средства в Российскую Федерацию возвращены не были.
Устанавливаются причастные к преступлению лица.
За невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте статьей 193 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы сроком до двух лет, сообщает Наталья Сабадаш, главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Находкинской таможни.
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