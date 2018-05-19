|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Понедельник| 25 Июня, 07:24 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
"Аврора" ответила на повышенный спрос на внутренние перевозки в Приморье
Количество авиарейсов из Владивостока в Дальнегорск и Терней увеличено с июня до 30 сентября. В департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края пояснили, что это связано с повышенным спросом на данные направления в летний период.
Рейсы выполняет авиакомпания «Аврора». Специалисты сообщили, что добавился рейс Владивосток–Дальнегорск по пятницам. Вылет из Владивостока – в 16.05, прибытие в аэропорт Дальнегорска – в 17.35, вылет из Дальнегорска в обратном направлении – в 18.00. Раньше рейс по данному маршруту выполнялся девять раз в неделю (ежедневно, а по понедельникам и воскресеньям – дважды в день), теперь – 10 раз в неделю, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
Рейс Владивосток–Терней дополнительно введен по средам, вылет из Владивостока – в 13.00, прибытие в Терней – в 14.50, вылет обратного рейса – в 15.15. Раньше рейс по данному маршруту выполнялся шесть раз в неделю, теперь – ежедневно.
Напомним, на субсидирование внутрикраевых авиаперелетов в 2018 году будет направлено более 216 миллионов рублей из регионального бюджета. Это больше, чем в 2017 году, когда сумма субсидий составила почти 198 миллионов рублей. Для населения на билеты по краевым маршрутам установлен социальный тариф. Благодаря этому на самолетах DHC-6 удалось снизить стоимость билетов в два раза, а для вертолетов – в десять раз.
Сегодня в Приморье передвигаться по воздуху можно по 13 маршрутам. Авиакомпания «Аврора» самолетами DHС-6 выполняет регулярные внутрикраевые рейсы из Владивостока в Кавалерово, Пластун, Терней, Дальнереченск, Дальнегорск, из Тернея в Амгу, Светлую, Единку, Преображение, Восток. ООО «Дальнереченск Авиа» выполняет один внутрикраевой рейс раз в неделю самолетом Ан-2 по маршруту «Дальнереченск – Олон – Охотничий – Единка – Самарга» и обратно. Также два маршрута обеспечиваются вертолетом Ми-8: «Терней – Амгу – Усть-Соболевка – Светлая – Единка – Агзу» и «Терней – Амгу – Максимовка – Светлая – Самарга» и обратно.
За пять месяцев 2018 года в местном авиационном сообщении перевезено 3 179 пассажиров.
- "Аврора" ответила на повышенный спрос на внутренние перевозки в Приморье
- Во Владивостоке супермаркеты меняют белые ценники на оранжевые
- Ванинский порт оштрафовали за нарушение экологического законодательства
- В центре Владивостока на восемь часов перекроют движение
- В Приморье в нацпарке "Бикин" пересчитали тигров
- "Алроса" выставляет на аукционе во Владивостоке 130 крупных алмазов
- В Приморье социально значимым гражданам дадут ипотеку под 5,5%
- Инвестор из Японии построил во Владивостоке дом smart-формата
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Проект "Посмотри на Владивосток" открывает новые номинации
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.