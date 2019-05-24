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В Приморье построят гостинично-развлекательный комплекс Imperial
В Приморском крае состоялась защита проекта гостинично-развлекательного комплекса с казино Imperial («Империал»), который планируется построить на территории интегрированного развлекательного курорта «Приморье» к осени 2020 года, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
В мероприятии по защите проекта приняли участие вице-губернатор Приморского края Константин Богданенко, директор департамента туризма Приморского края Константин Шестаков, представители АО «Корпорация развития Приморского края», главный архитектор Приморья и представители компании-инвестора «Даймонд Форчун» – инициаторы проекта.
Константин Богданенко отметил, что проект развлекательного курорта «Приморье» имеет большое значение для развития туризма – одного из наиболее приоритетных направлений для края.
«Развлекательные объекты, которые создаются на территории курорта “Приморье”, – это пример внедрения лучших туристических практик со всей России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Курорт, который уже после 2025 года будет приносить в бюджет Приморского края не менее 3,5 миллиарда рублей ежегодно, обещает стать не только самым масштабным туристическим проектом на территории Дальнего Востока России, но и центром притяжения миллионов туристов в Приморский край», – считает вице-губернатор.
Гостинично-развлекательный комплекс Imperial станет четверым объектом, который начнет свою работу на территории ИРК «Приморье» вместе с Tigre de Cristal, Naga Vladivostok и Шамбала. Как сообщил генеральный директор «Даймонд Форчун» Александр Мишкитблит, Imperial – это уже существующий проект компании, ранее известный как Selena.
«Мы изменили концепцию и название комплекса – на текущей стадии строительства такая возможность была, и мы усовершенствовали проект. На наш взгляд “Империал” хорошо отражает в целом туристическую идею региона, бренд Приморского края и Владивостока – европейского города в Азии, богатого традициями и знаменитого культурным наследием России. При разработке нового проекта компания опиралась на мировой опыт, а также на показатели уже работающих в России игорных зон, включая приморских коллег», – сообщил он.
«Империал» представляет собой гостиницу минимум на 360 номеров – инвестор увеличил номерной фонд, так как с развитием курорта «Приморье» жилая площадь будет востребована и позволит привлечь большее количество гостей разного уровня. Игровая площадь будет представлена казино на 50 столов и 300 игровых автоматов, включая общий игровой зал, зал повышенных ставок, VIP-зал. Таким образом, согласно действующим налоговым ставкам, ежегодно комплекс будет приносить не менее 100 миллионов рублей в бюджет Приморского края только от игорной деятельности.
Директор департамента туризма Приморского края отметил, что при разработке концепции курорта важно учитывать также и создание условий для отдыха неазартных игроков.
«Важно, чтобы помимо гостиницы и казино в проекте были предусмотрены развлекательные объекты. Идея туристического курорта “Приморье” – в том, чтобы на нем могли отдыхать семейные гости с детьми, представители старшего поколения и молодежь», – отметил директор департамента.
По информации «Даймонд Форчун», разработчики концепции учитывали растущие с каждым годом потребности туристов, их запросы к уровню комфорта, сервиса, разнообразию развлечений, которые неуклонно растут.
Так, помимо казино, проект комплекса включает в себя ресторан авторской кухни, фуд-корт с русской, китайской, японской и итальянской кухнями, ночной клуб площадью более 1500 квадратных метров, SPA-зону площадью более 1000 «квадратов» с 25-метровым бассейном и двумя VIP-зонами, торговые площади с магазинами брендов премиум-сегмента. Площадь развлекательного комплекса позволит проводить мероприятия для жителей и гостей Приморского края – зрелищные спортивные соревнования, концерты популярных артистов.
На первых этапах работы комплекс планирует ежегодно принимать более 300 тысяч посетителей. Срок сдачи первой очереди проекта запланирован уже на осень 2020 года, всего комплекса – на 2022 год. Объем инвестиций составляет более 250 миллионов долларов США.
Фото – Глеб Ильинский («Приморская газета»)
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