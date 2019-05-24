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Более 3 млн рублей собрано на диагностику и реабилитацию ветеранов Приморья
Для госпиталя Фонд «Память поколений» при поддержке Сбербанка и благодаря добровольным пожертвованиям собрал 3 204 625 рублей. Денежные средства в полном размере были направлены на приобретение нового медицинского оборудования, которое поможет в диагностике и реабилитации ветеранов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк.
Теперь в госпитале появится диагностический ультразвуковой аппарат экспертного класса, который позволит полностью обследовать пациента буквально за 30 минут. Также лабораторию медучреждения пополнит коагулометрический анализатор для проведения анализа крови. Для диагностики теперь будут применять и современные IT-технологии: в госпитале установят программы для расчетов исследований. Для транспортировки тяжелобольных уже закуплена тележка с регулируемой высотой платформы и откидными боковыми торцевыми ограждениями.
«Пациенты у нас пожилые. Новое оборудование поможет врачу распознавать заболевания на самых ранних стадиях, ставить точный диагноз при размытой клинической картине, а, следовательно, своевременно назначать верное лечение и контролировать его процесс», - отметил начальник КГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» Валерий Приходько.
«Фонд «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» с чувством глубокой признательности передает медицинское оборудование «Госпиталю для ветеранов войн» Владивостока, который, как и мы, занимается важным делом – помощью героям Отечества. Наш Фонд стремится оказать адресную помощь ветеранам из самых разных регионов России, и это было бы невозможно без участия неравнодушных к их судьбам», - поделилась Надежда Халдеева, операционный директор Благотворительного фонда «Паять поколений».
«Очень важно помнить и заботиться о тех, кто посвятил жизнь защите Родины. Отрадно, что наши коллеги помогают пожертвованиями, также вместе с фондом мы реализуем совместные мероприятия по сбору средств. На сегодняшний день адресную поддержку в Приморье получили 32 ветерана на сумму 1,2 млн рублей. А переоснащение госпиталя поможет сотням пациентов поправить здоровье. Также в июне Сбербанк запустил новый промовклад «Память и гордость», благодаря которому теперь и наши вкладчики смогут помочь ветеранам», - подчеркнул управляющий Приморским отделением ПАО Сбербанк Сергей Радюшкин.
Вклад «Память и гордость» можно открыть во всех отделениях Сбербанка, а также в удаленных каналах обслуживания (банкомат, интернет-банк или мобильное приложение «Сбербанк Онлайн») до 30 июня 2019 года включительно. Ставки по промовкладу существенно выше, чем по базовой линейке на аналогичных условиях. В конце основного срока по 50 копеек с каждой полной тысячи рублей суммы вклада Сбербанк перечислит в качестве пожертвования в адрес благотворительного фонда «Память поколений».
Сбербанк поддерживает благотворительный фонд «Память поколений» со дня его основания. С 2015 года фондом уже оказана помощь около 9000 ветеранам на всей территории России на сумму свыше 600 млн рублей.
Владивостокский госпиталь получает медоборудование во второй раз: первое оказание помощи состоялось в феврале 2018 г. на сумму 3 681 450 руб. (были закуплены аппараты искусственной вентиляции лёгких с принадлежностями).
Журнал "Дальневосточный капитал".
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