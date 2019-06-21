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Стоимость проезда в автобусах Владивостока не превысит 30 рублей
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» накануне, 20 июня, сообщил глава города Олег Гуменюк, отвечая на вопрос одного из слушателей. Он подчеркнул, что городские власти не допустят существенного повышения, как бы того ни хотелось компаниям-перевозчикам. Повышение будет произведено на основании экономических расчетов строго в рамках закона, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.
«В администрации Владивостока идет планомерная работа по установлению тарифа, - рассказал Олег Гуменюк. – В этом процессе самое важное – учесть суммы затрат, которые несут перевозчики. Именно поэтому наши специалисты сейчас изучают предоставленные ими сведения. Плюс внимательно разбираемся с результатами исследования пассажиропотока, которые на днях нам представили специалисты компании «Сити Транспорт Групп - Сибирь» из Санкт-Петербурга. Только после этого объявим новую стоимость проезда. Еще раз подчеркну: она будет ниже 30 рублей».
Напомним, сегодня стоимость проезда в автобусах на внутригородских маршрутах во Владивостоке составляет 23 рубля. Уровень тарифа не повышался с января 2018 года. Раньше стоимость проезда устанавливал департамент по тарифам администрации Приморского края, но с 1 января 2019 года эта функция передана муниципалитетам. Теперь выработкой тарифа занимаются специалисты управления финансов администрации Владивостока.
Сегодня во Владивостоке перевозкой пассажиров на внутригородских автобусных маршрутах заняты 14 компаний. 13 из них являются частными и одно предприятие – муниципальным. Ежедневно на 93 маршрута во Владивостоке выходит в среднем 600 автобусов.
Фото из архива
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