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21 Июня 2019, 22:24 | Регион сегодня |

Во Владивостоке открывается Первый Дальневосточный фестиваль юной книги "Фарватер №1"

В столицу Приморья крупнейшие российские издательства детской, юношеской и подростковой литературы ("Самокат", "Розовый Жираф", "Белая Ворона", "Бумкнига", "Поляндрия", "КомпасГид", "Арка") привезли самые свежие и лучшие книги, которых ранее в книжных магазинах Дальнего Востока еще не было.

21 июня во Владивостоке стало днем «подходного фарватера» Первого Дальневосточный фестиваль юной книги "Фарватер №1".

Чтобы раскрыть главные возможности для читателя-подростка, который на этом событии станет главным героем в большом плавании по книжному океану, а также задать современный курс для библиотек Владивостока, местных издательств, книжных магазинов, а также настоящих и будущих писателей, организаторы фестиваля собрали большую пресс-конференцию.

 


 

Ольга Аристова, инициатор и идейный вдохновитель "Фарватера №1", представила мощную команду  «лоцманов» в море подростковой литературы, которые прилетели из Москвы и Санкт-Петербурга во Владивосток для участия в фестивале.

Среди них - Дмитрий Яковлев, основатель и директор издательства комиксов «Бумкнига» (премия «Лучшее издательство 2017» по версии сайта comicsboom.net), организатор международного фестиваля рисованных историй «Бумфест» (Санкт-Петербург); 

Валерия Мартьянова, журналист и видеоблогер, автор проектов «Мартышка» и «Мартышкин рот», книжный редактор (Санкт-Петербург);

Наталья Эйхвальд, PR-директор издательства «КомпасГид», литературный критик (Москва);

Мария Орлова, PR-директор издательства «Самокат», автор обзоров на современную детскую и подростковую литературу (Москва).

 


 


«Нельзя дать подростку что-то — и он сразу такой начитанный и умный, нет рецепта. Волшебство происходит, когда мы говорим о книгах, обсуждаем действия героев, испытываем эмпатию. Вот для этого и взрослым надо читать подростковую литературу, учиться чувствовать, вспоминать себя в молодости. Для этого всё и нужно, региональные фестивали — это вообще та магия, которая нам остро необходима, чтобы не постареть раньше времени и быть современными людьми», - рассказала Валерия Мартьянова, книжный блогер, автор проектов «Мартышка» и «Мартышкин рот».

Подготовительный день был посвящен библиотекам. Мария Орлова провела лекцию «Современная подростковая литература», Валерия Мартьянова - мастер-класс для библиотекарей «Как рассказывать подросткам про книги», Дмитрий Яковлев - лекция «Про современные комиксы», Наталья Эйхвальд говорила «Про сложные темы в подростковой литературе».

Но главные события развернутся 22 июня во Дворце детского творчества (Океанский проспект, 43).

Еще до торжественного открытия фестиваля  «Фарватер №1», которое состоится в 11.00, начнут работать с 10.00 стационарные площадки – книжная ярмарка, фотозона, кофе-точка, зона умных компьютерных игр, игротека «Мосигра».

За два дня – 22 и 23 июня – жители и гости столицы Приморья смогут увидеть и приобрести книги лучших издательств Москвы и Санкт-Петербурга («Самокат», «Розовый Жираф», «Белая Ворона», «Бумкнига», «Поляндрия», «КомпасГид», «Арка»), а также книжных магазинов Владивостока, которые лучшие полки отдают именно детской и подростковой литературе.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Книжный "океан" лучших издательств - «Самокат», «Розовый Жираф», «Белая Ворона», «Бумкнига», «Поляндрия», «КомпасГид», «Арка» - уже развернулся на первом этаже Дворца детского творчества (Океанский проспект, 43).

 


 
Известный книжный магазин Владивостока "Луна и грош" подготовил свою детскую книжную полку. На ней будет также представлена и книжная серия сахалинского писателя Игоря Янчука, изданная во Владивостоке в "Полиграф-Сервис-Плюсе".

 

На протяжении двух дней фестиваля на ярмарке жители и гости Владивостока смогут пополнить свою домашнюю библиотеку уникальными изданиями.

22 июня в главном зале  Дворца детского творчества состоятся:

КОНФЕРЕНЦИЯ «Коммуникация поколений на грани фола»: Ольга Романова («Владмама»), Дмитрий Яковлев («Бумкнига»), Наталья Григина (Библиотека №8), Валерия Мартьянова («Книжка Мартышка»), Алексей Олейников (автор книг) | модератор Ксения Меленчук (11:30-13:00)

PUBLIC TALK «Да какие у тебя могут быть проблемы?» − о чем на самом деле young adult: Мария Орлова («Самокат»), Наталья Эйхвальд («Компасгид»), Нюся Красовицкая («Розовый Жираф») | модератор Анна Яковлева (13:30-15:00)

PUBLIC TALK «Современная подростковая драматургия»: Алексей Олейников (автор книг), Мария Орлова («Самокат»), Алексей Вакуленко («Застольный период») | модератор Антонина Климина (15:30-16:30)
    
ПУБЛИЧНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ШОРТ-ЛИСТА конкурса «На Маяк»: Мария Орлова («Самокат»), Наталья Эйхвальд («Компасгид»), Валерия Мартьянова («Книжка Мартышка»), Алексей Олейников (автор книг) | модератор Марина Баринова (17:00 – 18:20)

ОТКРЫТАЯ ДИСКУССИЯ о подростках от проекта «Учительская» (18:30 – 20:00)        

В Большом зале будут проходить:         

АУДИО-ВИЗУАЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ по повести Анны Старобинец «Зверский детектив: логово волка». Часть первая (12:00 – 13:30)

ШОУ книжных стендапов «Кот Бродского: говорят подростки» (15:00 – 17:00)

КОНЦЕРТ поэтического проекта СМЧ (Самый маленький человек) (17:00 – 18:00)

ЧИТКА пьесы Алексея Олейникова «Хлебзавод» | проект «Застольный период» (19:30- 20:30)

В Зале художников состоятся:

ЛЕКЦИЯ «Как говорить с подростками об искусстве?» | куратор книжных магазинов Государственного Эрмитажа Олег Черноусов (Санкт Петербург) (11:30-12:30)

ВОРКШОП для комиксистов «Научные супергерои» совместно с Science Slam Владивосток | биолог и иллюстратор Ольга Посух (Новосибирск) (13:00-15:00)

ЗАКРЫТЫЙ МАСТЕР-КЛАСС для художников и иллюстраторов по репортажному комиксу | художник Кристоф Фишер (Швейцария) (15:30-17:00)

ЛЕКЦИЯ «От фензина к издательству комиксов» | директор издательства «Бумкнига» Дмитрий Яковлев (Санкт Петербург) (17:30-18:30)

В Экспертным зале пройдут:

МАСТЕР-КЛАСС «Как читать и понимать современную поэзию» | психолог и писатель Антонина Климина (Хабаровск) (12:30-13:30)

ПУБЛИЧНОЕ ИНТЕРВЬЮ: писатель и драматург Алексей Олейников (Москва) | интервьюер Антонина Климина (14:00-15:00)

ПУБЛИЧНОЕ ИНТЕРВЬЮ: писатель и путешественник Евгений Рудашевский (Москва) | интервьюер Анна Яковлева (15:30-16:30)

ЛЕКЦИЯ для подростков и родителей «Буллинг в школе» | психолог Татьяна Исаева (Владивосток) (17:00-18:00)

ЛЕКЦИЯ при поддержке проекта «Тотальный диктант» «Русский язык в социальных сетях: предсмертные конвульсии или новые горизонты?» | филолог Наталья Милянчук (Владивосток) (18:30-19:30)

С программой на 23 июня можно ознакомиться на сайте «Фарватер №1»

«Фарватер №1» — это первый фестиваль подростковой литературы на Дальнем Востоке. Основная линия мероприятия — литература жанра Young Adult. 22–23 июня Владивосток превратится в эпицентр детской и подростковой литературы: множество литературных мероприятий, ярмарка книг, мастер-классы и лекции, выставки и книжные шоу — и это далеко не все. Спикеры фестиваля — писатели, журналисты, представители российских издательств, психологи и другие эксперты. Это фестиваль для подростков, которые интересуются литературой; для родителей, которые ищут книги детям; для писателей и художников Дальнего Востока, желающих обменяться бесценным опытом с западными коллегами. Он для всех, кто связан с литературой и просто любит книги.

Фестиваль проходит при поддержке Департамента молодежной политики Приморского края и Центра содействия развитию молодёжи Приморья, а также при поддержке Швейцарского совета по культуре Про Гельвеция.

Автор фото: Марина БОЖКО

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: фестиваль  литература  Фарватер №1  книги 


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