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Во Владивостоке открывается Первый Дальневосточный фестиваль юной книги "Фарватер №1"
21 июня во Владивостоке стало днем «подходного фарватера» Первого Дальневосточный фестиваль юной книги "Фарватер №1".
Чтобы раскрыть главные возможности для читателя-подростка, который на этом событии станет главным героем в большом плавании по книжному океану, а также задать современный курс для библиотек Владивостока, местных издательств, книжных магазинов, а также настоящих и будущих писателей, организаторы фестиваля собрали большую пресс-конференцию.
Ольга Аристова, инициатор и идейный вдохновитель "Фарватера №1", представила мощную команду «лоцманов» в море подростковой литературы, которые прилетели из Москвы и Санкт-Петербурга во Владивосток для участия в фестивале.
Среди них - Дмитрий Яковлев, основатель и директор издательства комиксов «Бумкнига» (премия «Лучшее издательство 2017» по версии сайта comicsboom.net), организатор международного фестиваля рисованных историй «Бумфест» (Санкт-Петербург);
Валерия Мартьянова, журналист и видеоблогер, автор проектов «Мартышка» и «Мартышкин рот», книжный редактор (Санкт-Петербург);
Наталья Эйхвальд, PR-директор издательства «КомпасГид», литературный критик (Москва);
Мария Орлова, PR-директор издательства «Самокат», автор обзоров на современную детскую и подростковую литературу (Москва).
«Нельзя дать подростку что-то — и он сразу такой начитанный и умный, нет рецепта. Волшебство происходит, когда мы говорим о книгах, обсуждаем действия героев, испытываем эмпатию. Вот для этого и взрослым надо читать подростковую литературу, учиться чувствовать, вспоминать себя в молодости. Для этого всё и нужно, региональные фестивали — это вообще та магия, которая нам остро необходима, чтобы не постареть раньше времени и быть современными людьми», - рассказала Валерия Мартьянова, книжный блогер, автор проектов «Мартышка» и «Мартышкин рот».
Подготовительный день был посвящен библиотекам. Мария Орлова провела лекцию «Современная подростковая литература», Валерия Мартьянова - мастер-класс для библиотекарей «Как рассказывать подросткам про книги», Дмитрий Яковлев - лекция «Про современные комиксы», Наталья Эйхвальд говорила «Про сложные темы в подростковой литературе».
Но главные события развернутся 22 июня во Дворце детского творчества (Океанский проспект, 43).
Еще до торжественного открытия фестиваля «Фарватер №1», которое состоится в 11.00, начнут работать с 10.00 стационарные площадки – книжная ярмарка, фотозона, кофе-точка, зона умных компьютерных игр, игротека «Мосигра».
За два дня – 22 и 23 июня – жители и гости столицы Приморья смогут увидеть и приобрести книги лучших издательств Москвы и Санкт-Петербурга («Самокат», «Розовый Жираф», «Белая Ворона», «Бумкнига», «Поляндрия», «КомпасГид», «Арка»), а также книжных магазинов Владивостока, которые лучшие полки отдают именно детской и подростковой литературе.
Книжный "океан" лучших издательств - «Самокат», «Розовый Жираф», «Белая Ворона», «Бумкнига», «Поляндрия», «КомпасГид», «Арка» - уже развернулся на первом этаже Дворца детского творчества (Океанский проспект, 43).
На протяжении двух дней фестиваля на ярмарке жители и гости Владивостока смогут пополнить свою домашнюю библиотеку уникальными изданиями.
22 июня в главном зале Дворца детского творчества состоятся:
КОНФЕРЕНЦИЯ «Коммуникация поколений на грани фола»: Ольга Романова («Владмама»), Дмитрий Яковлев («Бумкнига»), Наталья Григина (Библиотека №8), Валерия Мартьянова («Книжка Мартышка»), Алексей Олейников (автор книг) | модератор Ксения Меленчук (11:30-13:00)
PUBLIC TALK «Да какие у тебя могут быть проблемы?» − о чем на самом деле young adult: Мария Орлова («Самокат»), Наталья Эйхвальд («Компасгид»), Нюся Красовицкая («Розовый Жираф») | модератор Анна Яковлева (13:30-15:00)
PUBLIC TALK «Современная подростковая драматургия»: Алексей Олейников (автор книг), Мария Орлова («Самокат»), Алексей Вакуленко («Застольный период») | модератор Антонина Климина (15:30-16:30)
ПУБЛИЧНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ШОРТ-ЛИСТА конкурса «На Маяк»: Мария Орлова («Самокат»), Наталья Эйхвальд («Компасгид»), Валерия Мартьянова («Книжка Мартышка»), Алексей Олейников (автор книг) | модератор Марина Баринова (17:00 – 18:20)
ОТКРЫТАЯ ДИСКУССИЯ о подростках от проекта «Учительская» (18:30 – 20:00)
В Большом зале будут проходить:
АУДИО-ВИЗУАЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ по повести Анны Старобинец «Зверский детектив: логово волка». Часть первая (12:00 – 13:30)
ШОУ книжных стендапов «Кот Бродского: говорят подростки» (15:00 – 17:00)
КОНЦЕРТ поэтического проекта СМЧ (Самый маленький человек) (17:00 – 18:00)
ЧИТКА пьесы Алексея Олейникова «Хлебзавод» | проект «Застольный период» (19:30- 20:30)
В Зале художников состоятся:
ЛЕКЦИЯ «Как говорить с подростками об искусстве?» | куратор книжных магазинов Государственного Эрмитажа Олег Черноусов (Санкт Петербург) (11:30-12:30)
ВОРКШОП для комиксистов «Научные супергерои» совместно с Science Slam Владивосток | биолог и иллюстратор Ольга Посух (Новосибирск) (13:00-15:00)
ЗАКРЫТЫЙ МАСТЕР-КЛАСС для художников и иллюстраторов по репортажному комиксу | художник Кристоф Фишер (Швейцария) (15:30-17:00)
ЛЕКЦИЯ «От фензина к издательству комиксов» | директор издательства «Бумкнига» Дмитрий Яковлев (Санкт Петербург) (17:30-18:30)
В Экспертным зале пройдут:
МАСТЕР-КЛАСС «Как читать и понимать современную поэзию» | психолог и писатель Антонина Климина (Хабаровск) (12:30-13:30)
ПУБЛИЧНОЕ ИНТЕРВЬЮ: писатель и драматург Алексей Олейников (Москва) | интервьюер Антонина Климина (14:00-15:00)
ПУБЛИЧНОЕ ИНТЕРВЬЮ: писатель и путешественник Евгений Рудашевский (Москва) | интервьюер Анна Яковлева (15:30-16:30)
ЛЕКЦИЯ для подростков и родителей «Буллинг в школе» | психолог Татьяна Исаева (Владивосток) (17:00-18:00)
ЛЕКЦИЯ при поддержке проекта «Тотальный диктант» «Русский язык в социальных сетях: предсмертные конвульсии или новые горизонты?» | филолог Наталья Милянчук (Владивосток) (18:30-19:30)
С программой на 23 июня можно ознакомиться на сайте «Фарватер №1»
«Фарватер №1» — это первый фестиваль подростковой литературы на Дальнем Востоке. Основная линия мероприятия — литература жанра Young Adult. 22–23 июня Владивосток превратится в эпицентр детской и подростковой литературы: множество литературных мероприятий, ярмарка книг, мастер-классы и лекции, выставки и книжные шоу — и это далеко не все. Спикеры фестиваля — писатели, журналисты, представители российских издательств, психологи и другие эксперты. Это фестиваль для подростков, которые интересуются литературой; для родителей, которые ищут книги детям; для писателей и художников Дальнего Востока, желающих обменяться бесценным опытом с западными коллегами. Он для всех, кто связан с литературой и просто любит книги.
Фестиваль проходит при поддержке Департамента молодежной политики Приморского края и Центра содействия развитию молодёжи Приморья, а также при поддержке Швейцарского совета по культуре Про Гельвеция.
Автор фото: Марина БОЖКО
Журнал "Дальневосточный капитал".
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