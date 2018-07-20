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21 Июля 2018, 14:33 | Регион сегодня |

138 жителей Владивостока помогли осуществить мечту Нелли Мизь

Во Владивостоке издана книга Нелли Мизь о Покровском мемориальном парке, над которой она работала более 25 лет

21 июля во Владивостоке в зале Общества изучения Амурского края состоялась презентация книги «Покровский мемориальный парк Владивостока. Исторический очерк» Нелли Мизь - краеведа,  действительного члена Русского географического общества – Общества изучения Амурского края, Почетного жителя Владивостока.


 

На встречу с автором были приглашены горожане, которые внесли свой вклад и поддержали выход издания. Изначально, полтора года назад, было принято решение выпустить книгу об  истории Покровского парка за счет народных средств. Для этого проект размещен на краудфандинговой приморской площадке MainTrust. Откликнулись 138 человек, их имена с благодарностью от автора опубликованы в книге. Было собрано 508 500 рублей.

 

 

Всем пришедшим были вручены книги с автографом Нелли Григорьевны.

 

Книга восстанавливает историю места, которое 50 лет было городским кладбищем, а затем превращено в парк культуры и отдыха, а через полвека объявлено мемориальным.

25 лет Нелли Мизь собирала материалы, вынашивая заветную мечту – издать книгу об истории Покровского мемориального парка – исторического места силы Владивостока. 


 

 

И эту мечту ей помогли осуществить Марина Баринова, ставшая издателем и продюсером проекта, Общество изучения Амурского края и 138 жителей столицы Приморья.

В редакторскую группу вошли Ирина Вельяотс, Сергей Иванов, Дина Гусарова. Книгу сверстала Людмила Харитонова, помогли оформить издание  Лидия Козьмина и Дарья Богданова. Книга «Покровский мемориальный парк Владивостока. Исторический очерк» тиражом 1000 экземпляров отпечатана в типографии «ЛИТ».

Вместе с поздравлениями с выходом книги Нелли Григорьевна принимала и подарки в честь дня рождения.

 


 

Майя Шалунова передала Нелли Мизь Благодарственное письмо депутата Государственной Думы РФ С.А. Сопчука за бесценный вклад в сохранение исторического наследия Приморского края и патриотическое воспитание детей и молодежи.

 

 

«Только старожилы и немногие из молодого поколения жителей Владивостока знают, что Покровский парк с прилегающей к нему территорией был почти 50 лет общегородским кладбищем. Окраинные части были застроены, но значительная часть его сохранилась в виде Покровского парка.

История кладбища-парка насыщена событиями, многие из них печальные. До сих пор старые деревья парка, кустарники и трава скрывают многочисленные могилы, в которых похоронены с начала 1870-х до конца 1920-х годов жители Владивостока, создававшие город;  военнослужащие, погибшие во время Русско-японской и Гражданской войн; иностранцы, в разные периоды жившие во Владивостоке. Книга посвящается всем владивостокцам, которые строили, обустраивали, охраняли, украшали город. Вечная им память!» - пишет Нелли Мизь, открывая "двери" в историю Покровского мемориального парка каждому, кто будет читать эту книгу, а потом придет в Покровский парк с новыми чувствами.  

 

 

Фото Марины Божко

Марина Божко. Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Покровский парк  история  Мизь  издание  книга 


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