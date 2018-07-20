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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 21 Августа, 16:55 |
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В Приморье начали новое производство биотоплива
Компания «ЭкоЛайн» - резидент Cвободного порта Владивосток - приступила к выпуску топливных брикетов. Вложения в проект по созданию безотходного деревоперерабатывающего комплекса, реализованный по соглашению с АО «Корпорация развития Дальнего Востока», составили около 17 млн рублей, на предприятии трудятся 12 работников, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Деревоперерабатывающее производство расположено в Ольгинском районе Приморского края. Во время выполнения проекта инвестор провел реконструкцию капитального строения, которое используется как производственное помещение, а также построил два ангара для хранения продукции.
«Мы оказываем полный комплекс услуг по лесозаготовке и деревопереработке с возможностью производства до одной тысячи тонн готовой продукции в месяц. Отходы от обработки используются в производстве биотоплива – топливных брикетов», - говорит руководитель ООО «ЭкоЛайн» Игорь Евстигнеев.
Основными потребителями производимого резидентом биотоплива являются как котельные малой и средней мощности, так и теплоэлектроцентрали.
Генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Денис Тихонов ранее отмечал, что для резидентов ТОР и СПВ действуют одинаковые налоговые и административные льготы: общий размер страховых взносов на 10 лет снижен до 7,6 %, налоговые преференции на землю, прибыль, имущество, свободная таможенная зона, возможность привлечения иностранной рабочей силы без квот, разносторонняя административная поддержка.
На сегодняшний день резиденты Cвободного порта Владивосток по соглашениям с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» уже инвестировали в экономику региона более 43,5 млрд рублей, создав 5055 рабочих мест. Количество резидентов СПВ в настоящее время достигло 849. Общая стоимость реализуемых инвесторами проектов составляет 492 млрд рублей, в результате полной реализации которых будет создано 51,1 тысячи рабочих мест.
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