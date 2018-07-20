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Во Владивостоке строители будут работать под присмотром 30 видеокамер

Пострадавшие дольщики многоэтажек смогут в режиме онлайн наблюдать за строительством и выполнением обещаний

Около 30 видеокамер установят на строительной площадке комплекса Д в микрорайоне «Снеговая Падь»

Новый застройщик шести многоэтажных домов, возводимых ранее по программе «Жилье для российской семьи», – ООО «Восточный ЛУЧ» – планирует установить на стройплощадке около 30 камер видеонаблюдения. С помощью оборудования дольщики многоэтажек смогут в режиме онлайн наблюдать за строительством объектов.

Строительство шести домов по программе «Жилье для российской семьи» в микрорайоне «Снеговая Падь» во Владивостоке началось более трех лет назад. Изначально предполагалось, что дома будут сданы до конца 2017 года, однако у компании-застройщика не хватило оборотных средств для достройки, и объекты были «заморожены». Вместе с тем, без обещанной жилплощади остались около 700 семей, вложивших свои средства в строительство квартир.

Чтобы решить проблему людей и выполнить обязательства государства перед участниками программы глава Приморья Андрей Тарасенко поручил своему заместителю Алексею Немкову и профильным ведомствам найти решение сложившейся ситуации. В июне этого года по соглашению с Администрацией Приморья инвестиционная компания «Восточный ЛУЧ», ранее в срок завершившая создание в рамках той же программы «Жилье для российской семьи» строительство многоэтажек в микрорайоне «Зеленый угол», взяла обязательства по достройке проблемных домов комплекса Д в «Снеговой Пади».

В данный момент техника уже зашла на стройплощадку. Возобновлены работы по строительству домов №2 и 3.

«Сейчас на доме №2 ведутся подготовительные работы к началу устройства фундамента, а по дому №3 осуществляется установка панелей четвертого этажа», – сообщил заместитель директора по строительству ООО «Восточный ЛУЧ» Алексей Федоренко.

С сентября специалисты планируют также приступить к работам на домах №25 и 26. В настоящее время здесь ведется подготовка к развертыванию строительных работ. А по домам №1 и 4 уже проводится выбор подрядчика по поставкам панелей.

«Кроме того, достигнута предварительная договоренность с Ростелекомом об установке на территории стройплощадки четырех беспроводных радиокамер. Еще 24 камеры видеонаблюдения появятся благодаря договоренностям с Владлинком уже в конце этой недели. Большую часть оборудования установят в течение месяца», – сообщили в компании.

Отметим, вопрос введения в эксплуатацию «долгостроев» в Приморье находится на особом контроле Андрея Тарасенко. Глава региона поручил застройщикам подготовить и представить решение по каждому сложному объекту. Спустя несколько месяцев напряженных переговоров с застройщиками и инвесторами властям удалось найти решение по достройке сразу 10 многоэтажек. На прошедшей неделе Андрей Тарасенко проинспектировал объекты, в число которых вошли и дома в «Снеговой Пади».

Как подчеркнул в ходе поездки генеральный директор «Восточного ЛУЧа» Владислав Дарьинский, дольщики шести высоток в комплексе Д получат квартиры в течение ближайших полутора лет.

«Сроки, которые были озвучены ранее, будут соблюдены, – сдадим до конца 2019 года. Сейчас главный вопрос – по подключению инженерных сетей», – отметил он.

Подчеркнуто, что администрацией края на эти цели направлено около полумиллиарда рублей. Этой суммы достаточно для решения данного вопроса. Договоры на проведение работ будут заключены в течение ближайших дней.

Добавим, что также среди «долгостроев», которые проинспектировал глава региона и по которым найдены решения, – проблемные дома на Пихтовой, 35, Грибоедова, 46, жилые комплексы «Лайф» на Лесной и «Одиссей» на 2-ой Поселковой.

По итогам поездки пайщики и дольщики, вложившиеся в строительство данных объектов и не дождавшиеся новоселья, подчеркнули, что у них наконец-то появилась надежда и вера в то, что в ближайшее время они получат ключи от своих квартир. Встреча «воодушевила людей, которые за десятилетия уже отчаялись что-то изменить».

«Наши семьи и дети смогут расти на своей жилплощади и помогать развивать наш Приморский край», – говорится в обращении инициативной группы дольщиков ЖК «Одиссей» к руководителю края.

По словам Андрея Тарасенко, необходимо продолжать индивидуальную работу и искать способы решения проблем всех пострадавших от недобросовестных застройщиков граждан, поэтому точечная работа продолжится и по другим объектам.

Напомним, за последние шесть лет в крае сданы в эксплуатацию 16 долгостроев, три из них – в прошлом году. Всего около 2 тысяч человек смогли заехать в свое жилье.

Фото предоставлены компанией «Восточный ЛУЧ»

Журнал "Дальневосточный капитал".

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