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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 22 Сентября, 01:10 |
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За четыре дня ВЭФ аэропорт Владивостока принял 46 тыс. пассажиров и обработал 543 361 кг багажа
Международный аэропорт Владивосток в дни проведения во Владивостоке IV Восточного экономического форума 10-14 сентября обслужил 46,8 тыс. человек и 713 воздушных судов, включая регулярные рейсы и рейсы деловой авиации.
Как пояснили в пресс-службе аэропорта, пассажиропоток в дни ВЭФ-2018 вырос на 28 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За прошедший период было обработано 543361 кг багажа. По сравнению с 2017 годом показатель обработанного багажа в эти дни вырос на 21%.
Пиковым днем обслуживания гостей и участников ВЭФ-2018 стало 10 сентября, в этот день в аэропорту Владивосток было обслужено 10 тыс. 310 пассажиров. Это больше суточного рекорда пассажиропотока, который был установлен во время работы ВЭФ в 2017 году, когда через воздушную гавань прошло 8 тыс. 570 человек.
Количество взлетно-посадочных операций в указанный период составило – 713, из них 355 было произведено на прилет и 358 – на вылет. Это на 81 операцию больше, чем во время проведения Восточного экономического форума в 2017 году.
Работа аэропорта была высоко оценена представителями государственных органов ФСО и МВД в части обеспечения охранных мероприятий и высокий уровень безопасности, о чем были оставлены соответствующие отзывы в книге пожеланий и отзывов.
Игорь Лукишин, генеральный директор Международного аэропорта Владивосток:
- Аэропорт Владивосток уже в четвертый раз принимает делегатов форума. Считаю, что коллектив достойно отработал как в период подготовки к мероприятию, так и во время его проведения. В этом году Восточный экономический форум принял рекордное количество гостей – более 6000 человек, несмотря на высокие нагрузки, команда аэропорта безупречно справилась с поставленной задачей – мы встретили и проводили участников и гостей IV Восточного экономического форума.
- За четыре дня ВЭФ аэропорт Владивостока принял 46 тыс. пассажиров и обработал 543 361 кг багажа
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