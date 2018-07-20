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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 25 Августа, 03:08 |
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"Газпром СПГ Владивосток" возглавил Игорь Крутиков
Досье: Игорь Крутиков родился в 1964 году в Сахалинской области. В 1986 году окончил Сибирский ордена Трудового Красного знамени автомобильно-дорожный институт, в 2008 году получил степень MBA в Санкт-Петербургском международном институте менеджмента. В 1989–1991 годах и в 1993–1994 годах занимал ряд должностей в производственном объединении «Пурнефтегаз». В 1994–1999 годах — инженер-куратор по гражданскому строительству, начальник отдела капитального строительства, начальник службы отдела капитального строительства Ноябрьского управления по добыче и транспортировке газа и газового конденсата, затем предприятия «Ноябрьскгаздобыча». В 1999–2008 годах — заместитель начальника, начальник Управления капитального строительства и обустройства, заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Газпром добыча Ноябрьск». В 2008–2013 годах — заместитель генерального директора по капитальному строительству, заместитель генерального директора по ремонту и капитальному строительству ООО «Газпром добыча Надым».
Как писал "Дальневосточный капитал", презентация проекта "Владивосток-СПГ" состоялась во Владивостоке в октябре и вызвала большой интерес у представителей энергокомпаний Японии. Как рассказал на пресс-конференции первый заместитель начальника Департамента по управлению проектами ОАО "Газпром" Алексей Серебряков, для каждой технологической линии производства СПГ потребуется около 7,5 млрд газа, и этот газ есть. Касаясь готовности проекта «Владивосток-СПГ», он отметил, что завершен важный этап этого проекта – обоснование инвестиций, началась его проектная стадия. Гарантом обеспеченности будущего завода газом является запущенное накануне в строй Киринское газоконденсатное месторождение на шельфе Сахалина. Это месторождение проекта «Сахалин-3» наряду с другим крупным месторождением этого проекта – Южно-Киринским – станет основной сырьевой базой завода «Владивосток-СПГ».
ООО «Газпром СПГ Владивосток» под руководством Игоря Крутикова будет реализовывать проект «Владивосток-СПГ».
DVkapital.Ru, Дальний Восток.
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