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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Рыбаки Приморья добыли более 650 тысяч тонн рыбы
По информации краевого департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов, приморские рыбаки увеличили вылов макруруса, трески и иваси.
«По состоянию на 1 ноября добыто почти 17 тысяч тонн макруруса, что на 2 тысячи тонн больше уровня прошлого года. Почти на 1,8 тысяч тонн увеличился вылов трески – до 9 тысяч тонн. В два раза увеличился вылов иваси – до 8,8 тысяч тонн», – сообщили в ведомстве.
По словам специалистов, общий вылов водных биоресурсов составил более 650 тысяч тонн.
«Также приморскими судами добыто более 440 тысяч тонн минтая и 105 тысяч тонн сельди», – добавили они.
Напомним, вылов предприятий Приморья в 2016 году достиг исторического максимума за последние 15 лет и составил более 830 тысяч тонн водных биоресурсов. Это позволило внести существенный вклад в краевую экономику. Увеличение вылова водных биоресурсов произошло в связи с увеличением квот добычи, а также хорошей организацией промысла.
Отметим, ранее врио Губернатора края Андрей Тарасенко заявил о необходимости создавать условия, при которых крупные рыбодобывающие предприятия оставались бы в Приморье, а не уходили в другие регионы.
«Так, в крае предусмотрены льготы по налогу на имущество, в том числе для новых судов, построенных на территории Приморья», – подчеркнул руководитель региона.
Напомним, приморские рыбаки вносят серьезный вклад в продовольственную безопасность страны. Около 20% общероссийского вылова обеспечивает Приморский край, а треть всей выловленной на Дальнем Востоке рыбы приходится на Приморье.
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