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В Приморье на площади в 6,5 гектаров построят завод по переработке минтая
Здесь планируется создать современный завод по переработке минтая и других видов рыбы мощностью свыше 20 тысяч тонн филе в год.
Приморский рыбопромышленный кластер займет 6,5 гектаров. Здесь будет осуществляться безотходная переработка рыбы с высокой степенью автоматизации.
Проект предполагает строительство целого ряда объектов, в том числе крупных перерабатывающих заводов.
«Это завод по производству замороженных полуфабрикатов мощностью 20 тысяч тонн, завод по производству рыбных кормов для предприятий аквакультуры и завод по производству ингредиентов для Омега-3 содержащей продукции пищевого и промышленного назначения», – рассказал генеральный директор ООО «Приморский рыбопромышленный кластер» Максим Клюшин.
Таким образом, будет создан уникальный промышленный комплекс, позволяющий получать максимальную добавленную стоимость из водных биоресурсов.
Отметим, проектные работы по строительству кластера начнутся в 2018 году, предполагаемая дата ввода первого этапа – до конца 2019 года, второго – 2021-2022 годы.
Напомним, идею создания на Дальнем Востоке специальных территорий опережающего экономического развития с особыми условиями для организации несырьевых производств, ориентированных в том числе и на экспорт, озвучил Президент России Владимир Путин в ходе своего Послания Федеральному Собранию в 2013 году.
В настоящее время в Приморье созданы четыре таких территории, больше чем в любом другом дальневосточном субъекте, – «Надеждинская», «Михайловский», «Большой Камень» и «Нефтехимический». Планируется, что к 2025 году валовая добавленная стоимость, созданная на территории этих четырех ТОР, составит 105 миллиардов рублей в год.
Фото – Глеб Ильинский («Приморская газета»).
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