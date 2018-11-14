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21 Ноября 2018, 10:56 | Регион сегодня |

Во Владивостоке разделили ответственность за дороги и тротуары

Теперь всем ясно, кто и где должен чистить дороги от снега и наледи

Первый в этом году снегопад проверил на «готовность к зиме» организации и ведомства всех форм собственности. Надо отметить, что зоны по уборке подведомственных территорий от снега и наледи во Владивостоке и в пригороде чётко поделены. В связи с этим, борьбой с последствиями непогоды обязаны заниматься как городские, так и краевые службы, а также управляющие компании и предприятия всех форм собственности, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.

Уборкой городских магистралей и тротуаров вдоль них занимается муниципальное учреждений «Содержание городских территорий». Активная работа по предотвращению последствий первого снегопада у дорожников города началась заблаговременно – днём 20 ноября. Оперативно был развёрнут штаб по реагированию и ликвидации последствий снегопада. Первыми на дороги вышли комбинированные машины, которые обработали самые сложные участки трасс противогололедным реагентом. С началом выпадения снега дороги начали посыпать пескосолевой смесью. Днём 20 ноября и в ночь на 21 ноября на улицах города работало более 100 единиц различной техники: трактора-щётки, машины для нанесения жидкого реагента, пескоразбрасыватели, снегоочистители. Особо крутые подъемы обрабатывались в ручном режиме.

 


 

Напомним, зона ответственности администрации Владивостока включает городские дороги до поворота на Санаторную, участок трассы «п. Новый – полуостров Де-Фриз – б. Патрокл» от Седанки до б. Патрокл, а также дороги острова Русский.

Золотой мост, низководный мост в районе Седанки, в том числе развязки, прилегающие к этим мостам, дороги на бухту Лазурную (Шамора), транспортная развязка в районе Океанской (поворот на бухту Лазурную), а также дороги после поворота на Санаторную (федеральная трасса М60: Санаторная – Спутник – Весенняя – Угловое и далее) входят в зону ответственности краевых властей (см. схему). Мост на остров Русский - федеральная зона, за нее отвечает Минтранс.

Управляющие компании, собственники зданий, организации и предприятия всех форм собственности, в свою очередь, обязаны своевременно очистить от снега и образовавшейся наледи прилегающие к их подведомственным зданиям территории. Ответственные лица, отвечающие за уборку территории, обязаны иметь необходимое количество противоголедных материалов и должны обеспечить своевременную очистку и обработку дорог и тротуаров.

Специалисты административно-территориальных управлений ежегодно проводят разъяснительную работу с руководителями предприятий о необходимости принятия мер по уборке вверенных территорий. В случае непринятия мер по устранению последствий снегопада к ответственным лицам и организациям применяются меры административного законодательства. Юридическим лицам грозят штрафы от 50 тыс. до 80 тыс., должностным лицам за данное нарушение придется заплатить от 5 тыс. до 10 тыс., а физическим лицам - от 1 тыс. до 3 тыс. рублей.

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: дороги  жкх  безопасность 


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