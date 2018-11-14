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Во Владивостоке открыта уникальная вакансия с Дворцом в придачу

В столице Приморья проект реализуется за счет федеральной поддержки правительства России. Заявки на конкурс принимаются до 11 декабря
 

Во Владивостоке начался прием документов на должность руководителя детского технопарка «Кванториум», который будет создан во Дворце детского творчества в следующем году, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, имеющие высшее профессиональное образование и стаж работы на руководящих должностях не менее 2 лет.

Руководителю предстоит решать следующие задачи:

- определение стратегии, целей и задач развития технопарка;

- создание условий для внедрения инноваций и реализация инициатив, направленных на повышение качества образования;

- эффективное сотрудничество с органами государственной власти и местного самоуправления, общественными и иными организациями;

- формирование кадровой политики, обеспечение участия преподавателей в федеральных и иных образовательных программах, проектах, мероприятиях по обмену опытом федерального и иного уровня;

- организация учебного процесса.

Подробнее со списком требований можно ознакомиться здесь.

«Кванториум» - это технопарк, где дети от 5 до 18 лет смогут овладеть различными техническими специальностями. Проект реализуется за счет федеральной поддержки правительства России и направлен на возрождение престижа инженерных и научных профессий, подготовку кадрового резерва для технологического лидерства России.

Всего в «Кванториуме» Владивостока будет организовано восемь образовательных программ.

  • Автоквантум – построение беспилотных транспортных средств; проектирование, создание и испытание полностью действующих дистанционно пилотируемых транспортных средств.
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  • Энерджиквантум– создание современных транспортных средств на альтернативных источниках управления энергии.
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  • Робоквантум – изучение беспроводной связи, средств программирования, технологий в области электроники и мехатроники; создание интеллектуальных систем для различных сфер человеческой деятельности.
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  • Аэроквантум – здесь дети вместе со взрослыми решают инженерные задачи по проектированию, сборке, а также коммерческому применению беспилотных летательных аппаратов.
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  • Биоквантум - формирование у обучающихся представлений и практических навыков в области биотехнологии, изучение генной и клеточной инженерии.
  •  
  • IT-квантум – учащиеся познают интеллектуальные системы и технологии информационной безопасности, операционные системы, сети и программное обеспечение.
  •  
  • Промдизайнквантум научит будущих дизайнеров применять лазерные технологии, владеть инструментами 3D-моделирования; дети получат практические навыки конструкторского рисования, черчения, макетирования из различных материалов и прототипирования средствами передовых hi-tech технологий.
  •  
  • Виртуальная реальность/дополненная реальность VR/AR – на занятиях ученики смогут узнать, как создавать собственные виртуальные миры и проектировать VR-шлемы.

 

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: г. Владивосток, Океанский проспект, 43, кабинет 35 (МАУ ДО «Владивостокский городской Дворец детского творчества») с 20 ноября 2018 по 11 декабря 2018 года включительно в рабочие дни с 10.00 до 16.00 часов.

Телефон для справок: 245-68-30.

 

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: кванториум  вакансия  Технопарк 


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