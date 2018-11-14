|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 22 Ноября, 04:27 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Во Владивостоке открыта уникальная вакансия с Дворцом в придачу
Во Владивостоке начался прием документов на должность руководителя детского технопарка «Кванториум», который будет создан во Дворце детского творчества в следующем году, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, имеющие высшее профессиональное образование и стаж работы на руководящих должностях не менее 2 лет.
Руководителю предстоит решать следующие задачи:
- определение стратегии, целей и задач развития технопарка;
- создание условий для внедрения инноваций и реализация инициатив, направленных на повышение качества образования;
- эффективное сотрудничество с органами государственной власти и местного самоуправления, общественными и иными организациями;
- формирование кадровой политики, обеспечение участия преподавателей в федеральных и иных образовательных программах, проектах, мероприятиях по обмену опытом федерального и иного уровня;
- организация учебного процесса.
Подробнее со списком требований можно ознакомиться здесь.
«Кванториум» - это технопарк, где дети от 5 до 18 лет смогут овладеть различными техническими специальностями. Проект реализуется за счет федеральной поддержки правительства России и направлен на возрождение престижа инженерных и научных профессий, подготовку кадрового резерва для технологического лидерства России.
Всего в «Кванториуме» Владивостока будет организовано восемь образовательных программ.
- Автоквантум – построение беспилотных транспортных средств; проектирование, создание и испытание полностью действующих дистанционно пилотируемых транспортных средств.
-
- Энерджиквантум– создание современных транспортных средств на альтернативных источниках управления энергии.
-
- Робоквантум – изучение беспроводной связи, средств программирования, технологий в области электроники и мехатроники; создание интеллектуальных систем для различных сфер человеческой деятельности.
-
- Аэроквантум – здесь дети вместе со взрослыми решают инженерные задачи по проектированию, сборке, а также коммерческому применению беспилотных летательных аппаратов.
-
- Биоквантум - формирование у обучающихся представлений и практических навыков в области биотехнологии, изучение генной и клеточной инженерии.
-
- IT-квантум – учащиеся познают интеллектуальные системы и технологии информационной безопасности, операционные системы, сети и программное обеспечение.
-
- Промдизайнквантум научит будущих дизайнеров применять лазерные технологии, владеть инструментами 3D-моделирования; дети получат практические навыки конструкторского рисования, черчения, макетирования из различных материалов и прототипирования средствами передовых hi-tech технологий.
-
- Виртуальная реальность/дополненная реальность VR/AR – на занятиях ученики смогут узнать, как создавать собственные виртуальные миры и проектировать VR-шлемы.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: г. Владивосток, Океанский проспект, 43, кабинет 35 (МАУ ДО «Владивостокский городской Дворец детского творчества») с 20 ноября 2018 по 11 декабря 2018 года включительно в рабочие дни с 10.00 до 16.00 часов.
Телефон для справок: 245-68-30.
- Новый авиарейс из Владивостока в Москву станет регулярным с 1 декабря
- В Приморье застройщики оштрафованы на 22 миллиона рублей
- Четыре бренда Приморья стали лучшими в туристическом национальном рейтинге
- Во Владивостоке открыта уникальная вакансия с Дворцом в придачу
- Во Владивостоке разделили ответственность за дороги и тротуары
- В нацпарке Приморья задержали 10 нарушителей
- По просьбам жителей Приморья все школы подключат к высокоскоростному интернету
- Для туристов по "Восточному кольцу России" разработают специальную карту гостя
- В поезде Москва – Владивосток открылась экспозиция о великих русских путешественниках
- Сергей Колесников, президент корпорации "ТехноНиколь": Наш опыт доказывает: производство кластером эффективнее
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.