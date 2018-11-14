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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 22 Ноября, 04:27 |
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Четыре бренда Приморья стали лучшими в туристическом национальном рейтинге
Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» и журнал о внутреннем и въездном туризме «Отдых в России» в рамках проекта «Национальный рейтинг» провели очередное исследование, посвященное туристическим брендам России. В этом году в рейтинг вошли 63 бренда в 22 номинациях, среди которых лучшими оказались и бренды ДФО, сообщает деловой журнал «Дальневосточный Капитал».
Сразу два дальневосточных туристических бренда завоевали верхние строчки рейтинга, посвященных средствам размещения. Так, в номинации «Отели и гостиницы» лучшим был признан приморский гостиничный комплекс «Теплое море», а в номинации «Загородный отель» – камчатская «Снежная долина», которая также вошла в ТОП-10 туристических брендов, набравших максимальное количество баллов.
Как отмечают организаторы Национального рейтинга, если восторженные путешественники рекомендуют поездки в регионы и города практически в 100% отзывах, то что касается гостиниц, отелей и санаториев, ситуация иная. Туристы не стесняются высказывать свои претензии и обиды на обслуживание, персонал, что позволяет делать определенные выводы и экспертам. Вместе с тем, несмотря на замечания, все отели, попавшие в итоговую таблицу, имеют очень высокие показатели «лояльности» и высокие баллы по отзывам постояльцев.
Еще один туристический бренд Камчатского края – Вулканариум занял второе место в номинации «Частный музей». А в Приморье еще три бренда вошли в шорт-лист Национального рейтинга. Так, третье место в номинации «Парк развлечений» занял Приморский сафари-парк, почетные вторые места достались Приморскому океанариуму (номинация: «Океанарум») и Тихоокеанскому туристскому форуму (номинация: «Региональное событие»).
Эксперты уверены, что включение в рейтинг открывает новые возможности для представителей туристической индустрии регионов. «Участие в рейтинге дает прекрасную возможность еще раз заявить или напомнить о себе на федеральном уровне тем, кто работает в туристической или смежных с ней отраслях. Ведь это очень хороший инструментарий для продвижения своего бренда, города, региона. Надеюсь, созданный нами информационный продукт будет востребован участниками рейтинга, журналистами СМИ, всеми, кто работает в сфере туризма и гостеприимства. Ведь в этом году критериями оценки были не только известность, узнаваемость и туристическая привлекательность бренда, но и репутация на рынке, маркетинговая и медиаактивность их создателей. А те правообладатели, которые не побоялись раскрыть финансовую информацию о себе, безусловно, заслуживают отдельного комплимента», – считает генеральный директор журнала «Отдых в России», член Экспертного совета при Комитете Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Антон СЕМЕНОВ.
Наталья КОМИССАРОВА. Фото автора.
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