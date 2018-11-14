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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 22 Ноября, 04:27 |
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В Приморье застройщики оштрафованы на 22 миллиона рублей
За девять месяцев 2018 года инспекция регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края провела более 1,6 тысячи проверок деятельности застройщиков. По их итогам вынесено почти 600 постановлений о нарушении действующего законодательства на сумму свыше 22 миллионов рублей, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
Как отметил и.о. руководителя инспекции Вячеслав Рябов, в течение трех кварталов текущего года сотрудники организации осуществляли региональный государственный строительный надзор на 795 объектах капитального строительства, контроль и надзор за соблюдением законодательства в области долевого строительства застройщиков и контроль за деятельностью жилищно-строительных кооперативов – на 93 объектах.
«Мы провели 1 666 проверок деятельности застройщиков и в результате выдали 549 предписаний об устранении выявленных нарушений. Составлено почти 950 протоколов об административных правонарушениях», – сообщил Вячеслав Рябов.
По его словам, на основании этих протоколов инспекция вынесла 589 постановлений о нарушении законодательства на общую сумму свыше 22 миллионов рублей, 7,2 миллиона из них уже взыскано. Кроме того, постановления о правонарушениях вынесены и судебными органами – по этим документам застройщики уже заплатили 11 миллионов рублей. Все средства поступили в муниципальный бюджет.
Отметим, также во время проверок сотрудники инспекции вынесли предупреждения застройщикам. Этим видом наказания представители контрольного органа заменяют штраф, если нарушения совершены впервые и не причинили никакого вреда. По итогам девяти месяцев 2018 года выдано 132 таких предупреждения.
Также юридические лица и предприниматели получили 66 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.
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