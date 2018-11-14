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Четверг| 22 Ноября, 04:27 |
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Новый авиарейс из Владивостока в Москву станет регулярным с 1 декабря
Авиарейс компании «ИрАэро» из Владивостока в Москву станет регулярным. Ранее дополнительные рейсы были введены только на осенний период, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
В преддверии предновогоднего дефицита доступных авиабилетов из Приморья в Москву и Санкт-Петербург первый вице-губернатор Александр Костенко обсудил с заместителем генерального директора по общим вопросам авиакомпании «ИрАэро» Сергеем Крупновым возможность увеличения частотности авиарейсов из Владивостока в Москву, а также перспективы выполнения авиарейсов на 2019 год.
По итогам встречи было решено, что начиная с 1 декабря авиарейс Москва – Владивосток – Москва станет регулярным и будет выполняться по следующему расписанию: вылет из Владивостока в Москву (аэропорт Домодедово) – в 10.35 по четвергам, субботам и воскресеньям, вылет из Москвы во Владивосток – в 17.30 по средам, пятницам и субботам.
Базовый тариф в одну стороны – 12 500 рублей, туда и обратно – 22 000 рублей. На авиарейсах действует повышенная норма бесплатного провоза багажа – 50 килограммов на одного человека.
«Администрация Приморского края заинтересована в улучшении транспортной доступности региона. Решение об увеличении частоты авиарейсов в Москву в преддверии новогодних праздников, а также о переходе на регулярные круглогодичные полеты между Москвой и Владивостоком позволит добраться до столицы России по более доступным тарифам и с большим комфортом», – отметил Александр Костенко.
По мнению Сергея Крупнова, новое расписание полетов будет более удобным для пассажиров авиакомпании и позволит воспользоваться максимальным количеством трансферных стыковок с авиарейсами аэропорта Домодедово.
Отметим, администрация Приморского края также договорилась с авиакомпанией «ИрАэро» об открытии авиарейсов в Санкт-Петербург. Полеты планируется с начать с 4 декабря текущего года. Рейс будет выполняться по вторникам по маршруту Владивосток – Москва – Санкт-Петербург, по пятницам – по маршруту Санкт-Петербург – Москва – Владивосток. Продолжительность технической стоянки в Москве составит 1 час 20 минут.
Напомним, расширена программа субсидирования авиаперевозок для жителей России и Дальнего Востока. Теперь воспользоваться льготными авиабилетами можно круглый год.
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+5. !!Наконец то на Домодедово запустили рейс.
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