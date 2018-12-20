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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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В Приморье конкуренция в бизнесе становится более жесткой
19 декабря во Владивостоке состоялись "Новогодние встречи деловых людей", на которых предприниматели Приморья поделились итогами уходящего года и обрисовали наиболее актуальные проблемы.
"2018 год был непростым для бизнеса. Бизнесмены отметили, что на фоне пониженного покупательского спроса, все более жесткой становится конкуренция. Именно этим обусловлен уход с приморского рынка как крупных, так и небольших предприятий. Хорошо себя чувствовали и даже увеличили доходность бизнеса, только те предприятия, чьи руководители постоянно «держали руку на пульсе» в области сбыта продукции и услуг", - рассказала журналу "Дальневосочный капитал" Людмила Тыщенко, председатель Клуба деловых людей.
Предприниматели сошлись во мнении, что законодательство меняется в сторону ужесточения контроля для бизнеса. И здесь важным аспектом является мониторинг за соблюдением принятых Законов со стороны руководителей действующих предприятия.
Наиболее обсуждаемыми вопросами для бизнесменов в 2018 году были:
- целевое финансирование предприятий, привлечение капитала для их развития, доступ к фондовым рынкам США, Европы, Казахстана, России;
- вопросы применения системы «Меркурий» в торговле;
- применение онлайн-касс при проведении расчетов;
- изменившиеся правила оформления вывесок предприятий;
- вопросы доступной среды для инвалидов на предприятиях
- вступившие в силу изменения в Кодекс об Административных Правонарушениях и Правила противопожарного режима;
- получение статуса «Резидент свободного порта Владивосток» и приобретаемые дополнительные возможности для предприятий, связанные с наделением земельными участками, налоговыми и прочили льготами и другие.
Проект «Встречи деловых людей» с каждым годом становится все более востребованным у бизнесменов Владивостока и Приморского края. На мероприятие ежемесячно приезжают руководители предприятий из Владивостока, Артема, Уссурийска, Большого Камня и др., чтобы поделиться волнующими вопросами и найти пути их решения.
Автор фото - Марина Семенова.
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