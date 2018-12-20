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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Жители Приморья просят Деда Мороза помочь погасить долги по зарплате в 340 млн рублей
Бывшие рабочие «Радиоприбора» решили оригинальным способом напомнить о задолженности руководства завода по зарплатам перед рабочими написав письмо Деду Морозу.
Своей акцией они попытались привлечь внимание региональных и федеральных властей к затянувшейся проблеме. Погасить все долги перед рабочими планировалось в марте-июне 2018 года, однако до сих пор они превышают 340 миллионов рублей.
«Письмо это последний крик отчаяния. Бьемся четвертый год, а толку почти нет. В первую очередь хочется, чтобы люди поняли, что каждый из россиян может оказаться на нашем месте. Особой веры на обещания уже нет, остается только чудо», − пояснил бывший работник «Радиоприбора».
«Уже четыре года везде проговаривается о погашении долгов по заработной плате. В ноябре 2017 года вице-губернатор Павел Серебряков на встрече с зампрокурора страны Гулягиным, а также министр труда РФ Максим Топилин на встрече с Путиным заявляли, что к концу 2017 года задолженность будет погашена. Когда наконец власть исполнит свои обещания?» - спрашивают жители Приморья.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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