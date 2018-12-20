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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Супермаркеты Приморья заманивают покупателей "волшебством" и "чудесами"
Приморцы могут приобрести товары для празднования Нового года по сниженным ценам в супермаркетах края, сообщили журналу "Дальнеувосточный капитал" в администрации Приморья.
По информации департамента лицензирования и торговли Приморья, в преддверии новогодних праздников супермаркеты традиционно проводят различные акции.
«Например, “Фреш 25” с 11 по 24 декабря проводит акцию “С наступающим Новым годом!”. Торговая сеть “Реми” с 3 декабря по 9 января “Желает новогоднего волшебства”. В “Самбери” с 20 по 26 декабря наступило “Время чудес”, здесь с 22 ноября по 2 января также проводятся акции “Сладкие мечты”, «Цвет настроения Новый год», – сообщили в ведомстве.
Все товары, участвующие в акциях, продаются по сниженным ценам и выделены специальными ценниками. В ассортимент включен большой выбор разнообразных сладких новогодних подарков и игрушек для детей, декоративные украшения для новогодних елок и домашнего интерьера.
Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)
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Светик привет! Андрей ко мне вернулся, не прошло и недели. Спасибо тебе!Только сейчас у них есть свой сайт. На всякий случай http://sevenstones. tilda. ws/page3662482. html. Целую!
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