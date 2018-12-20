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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Осталось 10 дней, чтобы успеть "Посмотреть на Владивосток" в 2018 году
И в декабре ещё можно успеть сделать фотографии. Традиционными остаются номинации: «Архитектура», «Море», «Повседневность», «События».
Оставаясь в доверии всем, смотрящим на Владивосток через объективы своих фотоаппаратов, организаторы проекта «Посмотри на Владивосток» уверены, что у участников фотоконкурса будут яркие и неординарные взгляды на Владивосток и через открытие номинаций, которые в проекте впервые.
"Труженики моря" - это и те, чья трудовая деятельность связана с морем на кораблях и судах, промысловых, военных, транспортных, спортивных; и те, кто обеспечивает связь с морем на берегу - портовики, служащие морских вокзалов и причалов, сотрудники научно-исследовательских институтов; и те, кто сооружает суда - на заводах и вервях. Интересны портреты и репортажи про них. Это - курсанты и профессорско-преподавательских состав учебных заведений ведущих подготовку тружеников моря. Это - и представители старшего поколения владивостокцев, чья трудовая биография плотно связана с морем. Есть возможность, сделав их портреты, оставить их образы и имена в фотолетописи Владивостока.
"Дом моего детства" - в прямом смысле дома и дворы, где прошло чье-то детство, либо где сейчас живут, гуляют, играют дети.
Возможно, семейные фотографии в квартирах бабушек и дедушек.
Для кого-то таким домом стал родильный дом или Дом детского творчества. Чей-то фотовзгляд увидит двор, чей-то - окна, чей-то - квартиру, где жил в детстве.
"Человек читающий" - это фотографии про то, как сейчас обустроено наше чтение.
В библиотеках, дома, в кафе, в транспорте, на улице. Кто они - читающие люди Владивостока? Что они читают - книги, журналы, газеты, электронные форматы? Владивосток насыщен событиями, связанными с книгой, с литературой, с чтением - интересен фотовзгляд на эти события. И, конечно, школы, где учат читать.
Обязательно надо успеть сделать свою фотографию в 2018 году, чтобы у неё был шанс войти в специально издаваемый альбом ко Дню Рождения Владивостока.
Продюсером проекта «Посмотри на Владивосток *2018» (Look at Vladivostok) выступает Марина Баринова, модератор фотоконкурса - Виталий Берков.
История предыдущих сезонов проекта и информация о конкурсе - на сайте www.lookatvladivostok.ru
Журнал "Дальневосточный капитал" - информационный партнер фотоконкурса «Посмотри на Владивосток *2018» (Look at Vladivostok).
Журнал "Дальневосточный капитал".
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Светик привет! Андрей ко мне вернулся, не прошло и недели. Спасибо тебе!Только сейчас у них есть свой сайт. На всякий случай http://sevenstones. tilda. ws/page3662482. html. Целую!
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