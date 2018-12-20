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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 23 Января, 07:44 |
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Во Владивостоке для пополнения бюджета 13 нежилых объектов выставлены на продажу
Приобрести свое собственное помещение под бизнес мечтают многие предприниматели. Администрация Владивостока вновь выставляет на продажу нежилые объекты, которые можно рассмотреть на предмет создания там предприятий торговли и услуг, обустройства офисов или складов. В списке – 13 объектов разной площади во всех районах города. Аукцион объявлен на 19 февраля 2019 года. Заявки можно подать до 13 февраля.
Среди объектов – как небольшие помещения в жилых домах в спальных районах, так и отдельно стоящие здания с земельными участками в более отдаленных районах города. Состояние объектов – разное, практически все требуют ремонта и вложений средств. При этом, как подчеркивают специалисты, предприниматель вкладывает в свою собственность, а не в арендованное имущество.
Так, на аукцион выставлено помещение в самом центре Владивостока – на ул. Лазо, 6в. Просторное офисное помещение на втором этаже площадью 59,5 кв. м предлагается по начальной цене 3,7 млн. рублей.
В поселке Трудовое на улице Грибоедова продается отдельно стоящее административное универсальное здание площадью 348,7 кв. м вместе с земельным участком площадью 2,8 тысячи кв. метров. Цена – 5,1 млн. рублей.
Также с земельным участком продается двухэтажное здание казармы на ул. Гвардейской на территории бывшего военного городка № 75 (начальная цена 13,3 млн. руб). Его можно использовать под объект, связанный с созданием лесной инфраструктуры.
Большие помещения продаются в цокольном этаже жилого дома на улице Нерчинской, 42: 303 кв. метра предлагается за 7,1 млн. рублей.
Вновь выставлено на продажу последнее оставшееся неприватизированным помещение на Фадеевской базе: здесь предлагают под склады и торговлю объект площадью 3 436, 8 кв. м вместе с подъездными железнодорожными путями, а также двумя земельными участками. Начальная цена всего лота – 129,2 млн. руб.
Также на торги выставлены помещения:
- на ул. 50 лет ВЛКСМ, 22
- ул. Луговой, 45
- ул. Надибаидзе, 6а
- ул. Пальчевского, 29
- ул. Щитовой, 27а
- ул. Ладыгина, 9а.
Как пояснили в управлении муниципальной собственности, продажа муниципального имущества - существенный источник неналоговых доходов в бюджет города Владивостока. Кроме того, возможность приобрести помещения в собственность – важное условие для развития предпринимательства.
Вся информация о продаже либо аренде муниципального имущества размещена на официальном сайте администрации Владивостока www.vlc.ru (раздел «Муниципальная собственность» - «Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости»), а также на сайте torgi.gov.ru.
Все справки можно получить в МКУ «Агентство по приватизации муниципальных земель и недвижимости»: Владивосток, Партизанский пр., д.3, каб.№6. Контактные телефоны: 8 (423) 245-40-85, 244-60-16.
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