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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 23 Января, 07:44 |
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В Приморье задолженность по зарплате выросла до 357,6 млн рублей
По состоянию на 1 января 2019 года просроченная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности (по данным, полученным от организаций, кроме субъектов малого предпринимательства) составила 357,6 млн рублей, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Приморскстате.
Вся сумма задолженности сложилась из-за отсутствия собственных средств организаций. Из общей суммы просроченной задолженности 13,8 млн рублей (3.9%) приходилось на задолженность, образовавшуюся в 2017 году, 320,7 млн рублей (89.7%) – в 2016 году и ранее.
Основная часть невыплат приходится на работников ОАО «Радиоприбор» – 304,7 млн рублей или 85% общей суммы. Невыплаты начались с июня 2015 года. Переводы сумм на заработную плату Министерством обороны РФ были крайне нерегулярны, и на каждого из 1203 работников накопилось в среднем по 253 тыс. рублей неполученного заработка. В настоящее время предприятие находится в стадии ликвидации, большинство работников уволены.
Другие организации, имеющие долги по выплате заработной плате, также имеют статус банкрота. Около 18,7 млн рублей долга по заработной плате скопилось 71 работнику ОАО «Портбункер» в г. Находка (263 тыс. рублей каждому). На ЗАО «Приморская горнорудная компания «Восток»» в г. Дальнегорске задержка в выплате зарплаты 13,2 млн. рублей 152 работникам (86,5 тыс. рублей каждому). В г. Уссурийске ЗАО «Спасский арматурный завод» должен 101 работнику сумму в размере 10,7 млн рублей (106,4 тыс. рублей каждому).
Соблюдение права граждан на своевременную и полную оплату труда является необходимым условием для обеспечения экономической и социальной стабильности.
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