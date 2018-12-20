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Среда| 23 Января, 07:44 |
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В Приморье в новый 144-квартирный дом первые семьи переедут уже в марте
Резидент ТОР «Большой Камень» реализовал проект по строительству жилья. Компания «Визит ДВ» построила и ввела в эксплуатацию многоквартирный жилой дом на территории опережающего развития «Большой Камень». В инвестиционный проект, реализованный по соглашению с АО «Корпорация развития Дальнего Востока», резидент вложил 223,4 млн рублей, создав в городе 27 рабочих мест, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
В новый 144-квартирный дом первые семьи переедут уже в марте. Собственники получат ключи от квартир после проведения общего собрания жильцов и выбора управляющей компании.
«30 квартир в доме по льготной программе ипотечного кредитования приобрели работники Дальневосточного завода «Звезда», около 20 квартир купили работники Судостроительного комплекса «Звезда». В настоящее время мы приступили к строительству второго дома на 144 квартиры, ведем проектирование третьего дома на 68 квартир, - говорит директор ООО «Визит ДВ» Андрей Акимов. – Благодаря статусу резидента ТОР нам удалось получить земельный участок для строительства дома на льготных условиях».
«Мы сопровождаем проекты инвесторов на всех циклах развития – от бизнес-плана и рассмотрения заявки до ведения операционной деятельности, обеспечиваем инвесторов инфраструктурой, земельными участками, консультируем и защищаем интересы резидентов ТОР и СПВ, в том числе в судах», – отмечает генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Денис Тихонов.
ТОР «Большой Камень» создана в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28 января 2016 г. № 43 на территории городского округа Большой Камень Приморского края. Общий объем инвестиций превышает 213,9 млрд рублей. В результате полной реализации проектов 19 резидентов появится 13465 новых рабочих мест.
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