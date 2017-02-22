|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 23 Февраля, 05:25 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Резидент Свободного порта Владивосток запустил производство бытовой химии в Приморье
Компания «Восток – Поликор», резидент свободного порта Владивосток, реализовала инвестиционный проект с объемом инвестиций 17 млн рублей, создав в Приморском крае предприятие по производству бытовой химии и изделий из полиуретана для очистки поверхностей, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе «Корпорации развития Дальнего Востока».
Компания применяет инновационные запатентованные технологии и использует комплектующие корейского производства (продукция под брендом Sugar Bubble). Целью компании является производство экологически чистой продукции, доступной для каждого покупателя. Продукция компании «Восток-Поликор» производится из натуральных, растительных компонентов, она полностью безопасна как для человека, так и для окружающей среды. Это экологически чистые средства для стирки белья, кондиционеры, средства для мытья посуды, серию экологически чистых средств по уходу за детьми, шампуни и пенки для душа.
«Решение открыть производство в Приморском крае и в статусе резидента свободного порта Владивосток обусловлено стратегией компании – продвижение инновационного продукта на рынке Дальнего Востока. Налоговые преференции для резидентов СПВ являются экономически эффективной мерой поддержки и значительным образом влияют на экономические показатели эффективности проекта. Так, благодаря преференциям эффективность проекта в среднем возрастает на 32%. Сегодня экономический эффект от полученных преференций для компании действительно ощутим. Меры поддержки позволили перераспределить денежные средства и реинвестировать их в развитие производства», - говорит генеральный директор ООО «Восток - Поликор» Хи Ен Янакава.
Компания приступила к реализации проекта в августе 2016 года, организовав производственный цех площадью 750 кв. м в городе Артем. В настоящее время произведен монтаж и пуско-наладочные работы оборудования, приобретенного осенью прошлого года. Производственная линия представляет собой полуавтоматические и автоматические модули, на которых осуществляется розлив продукции как в мягкую упаковку (дой-пак), так и в жесткую тару (ПЭТ). Создано 11 рабочих мест.
В настоящее время мощность производственной линии составляет около 40 т готовой продукции в месяц. Сегодня ведется работа по увеличению объемов производства до 200 т готовой продукции в месяц.
В планах инвестора запуск – полного цикла производства с закупом сырья и созданием собственных комплектующих и готовой продукции. Сейчас продукция, произведенная на заводе «Восток – Поликор», реализуется на территории Приморского края и других дальневосточных регионов. В ближайшем будущем компания планирует выйти на рынок западной части России и на рынки стран Таможенного союза. В перспективе инвестор планирует направлять 50% объема продукции на экспорт в Китай и в Южную Корею.
Фото Глеба Ильинского, "Приморская газета"
- Международный консорциум инвесторов приступил к управлению Международным аэропортом Владивосток
- Резидент Свободного порта Владивосток запустил производство бытовой химии в Приморье
- ПАО ААК "ПРОГРЕСС" и ДВФУ вышли на новый уровень взаимодействия
- Станет ли 2017 год "эпохальным" для экономики Дальнего Востока?
- Приморский край может войти в список "пилотных" территорий для введения режима Tax free
- Гарантийный фонд Приморского края вошел в десятку лучших гарантийных организаций по числу получателей поддержки
- Владивостокский морской торговый порт и Русская Тройка запускают совместный сервис на Москву
- Во Владивостоке "Акцент" и производитель печатной техники Brother проводят бесплатный демо-семинар
- Докеры Владивостокского морского торгового порта установили собственный рекорд скорости обработки вагонов
- IX Международная выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show пройдет в новом формате
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.