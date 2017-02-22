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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 23 Февраля, 05:24 |
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Международный консорциум инвесторов приступил к управлению Международным аэропортом Владивосток
Международный консорциум инвесторов в составе «Базового Элемента», Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и ведущего аэропортового оператора Changi Airports International (CAI) объявляет о закрытии сделки по приобретению Международного аэропорта Владивосток у Международного аэропорта Шереметьево.
Консорциум получил контроль над аэропортом за счет вхождения в капитал АО «Терминал Владивосток» и АО «Международный аэропорт Владивосток», которые являются собственником имущества и оператором аэропорта соответственно. Консорциум приступил к управлению аэропортом.
«Базовый элемент», РФПИ и CAI принимают равное участие в консорциуме. Консорциум намерен развивать аэропорт в качестве ведущего авиационного хаба для внутреннего и международного авиационного сообщения за счет расширения маршрутной сети и улучшения обслуживания пассажиров.
Активное развитие и ожидающийся экономический рост на Дальнем Востоке России повышают интерес к региону. Пассажиропоток аэропорта вырос в 2016 году на 9%. Ожидается, что этот показатель достигнет двух миллионов пассажиров в 2017 году. Консорциум намерен максимально реализовать потенциал аэропорта Владивостока и довести в среднесрочной перспективе его пассажиропоток до 5 млн пассажиров в год.
В настоящее время маршрутная сеть Международного аэропорта Владивосток насчитывает более 40 направлений. Ведется работа по увеличению количества регулярных рейсов по России и развитию международного сообщения с Японией, Китаем, Вьетнамом и Южной Кореей.
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