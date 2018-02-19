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Приморские рыбаки первыми в стране начали осваивать глубоководные ресурсы
Перед уходом судна "Шанс-106" в рейс в торжественной церемонии поднятии флага на борту принял участие вице-губернатор края Валентин Дубинин.
Отметим, что судно «Шанс-106» рыболовецкого колхоза «Восток-1» – первый проект компании в рамках программы использования краболова-процессора в открытых частях Мирового океана. Первоначально это было типичное судно среднего тоннажа, оно было переоборудовано с использованием новейших технологий, и теперь готово для успешного ведения промысла глубоководного краба, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
Вице-губернатор Валентин Дубинин отметил, что это первый в стране крабовый процессор, оснащенный современным и эффективным оборудованием для работы на больших глубинах.
«Здесь установлены усиленные двигатели, дополнительные мощности для подъема орудий лова. В результате экономия промыслового времени с одного порядка составляет более одного часа», – подчеркнул заместитель главы региона.
После торжественного поднятия флага и традиционного освящения судна для Валентина Дубинина провели экскурсию по кораблю. Помимо оборудования добычи здесь модернизирована производственная линия, что позволит увеличить объем и качество выпускаемой продукции. Улучшены жилищные условия экипажа.
«Новые воздушные морозильные камеры позволяют замораживать до семи тонн готовой продукции. Закуплены специальные корзины из нержавеющей стали, высокоточные весы для учета выпускаемой продукции», – рассказал капитан судна Владимир Желдак.
По его словам, «Шанс-106» сейчас является уникальным судном, по своим производственным и эксплуатационным характеристикам превосходит любые другие краболовы.
«На ближайшую перспективу судно будет являться эталонным для модернизации остального нашего флота под ведение глубоководного промысла в диапазоне глубин до 2500 метров», – добавил капитан.
Напомним, Президент России Владимир Путин поручил продумать изменения действующих правил выдачи квот на вылов краба. Речь идет об отказе от распределения квот на вылов краба в пользу открытого аукциона. Таким образом, могут разыгрываться квоты на 10 лет, а не на 15, как сейчас. Этот механизм исключает возможность продления действующих квот.
Отметим, ранее врио губернатора края Андрей Тарасенко подчеркнул, что система рыболовства и аквакультуры Приморья требует значительных преобразований.
«Одна из главных задач – снижение стоимости рыбы для жителей края. Другое важное направление работы – восстановление прибрежного рыболовства, обновление рыбопромыслового флота. Приморье – исторически рыбный край, здесь есть много возможностей для развития предприятий береговой переработки, аквакультуры», – обозначил Андрей Тарасенко.
Напомним, приморские рыбаки вносят серьезный вклад в продовольственную безопасность страны. Около 20% общероссийского вылова обеспечивает Приморский край, а треть всей выловленной на Дальнем Востоке рыбы приходится на Приморье.
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Уже два таких корыта утонуло. Шанс-101 и Восток, земля им пухом.
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