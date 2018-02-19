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Международная регата больших парусников впервые пройдет во Владивостоке
Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко провел встречу с президентом Japan agency of Maritime Education and Training for Seafarers (JMETS) Тецуити Нодзаки в среду, 21 февраля, во время рабочего визита в Японию. Главы региона и учебного заведения обсудили вопрос участия японских парусников в международной регате, которая пройдет в Приморье в рамках четвертого Восточного экономического форума.
Международная регата больших парусников пройдет во Владивостоке в сентябре впервые и станет ярким украшением ВЭФ-2018. Андрей Тарасенко подчеркнул, что это мероприятие может быть и символичным для развития отношений между двумя странами – 2018 год Президент России Владимир Путин и Премьер-министр Синдзо Абэ объявили Годом России в Японии и Японии в России.
«Несомненно, Приморский край выставит свои парусники на регату – "Палладу" и "Надежду". Хотелось бы, чтобы и Япония смогла представить четыре своих парусника», – обратился врио губернатора к собеседнику.
Как отметил во время встречи директор департамента государственной политики в области морского и речного транспорта Министерства транспорта РФ Виталий Клюев, на данный момент участие в регате уже подтвердили несколько стран АТР, включая Республику Корея – парусник Koreana и Японию – Miraie класса А и шхуну AMI класса B. Ожидается, что от Страны восходящего солнца выступят также парусники класса А Nippon Maru и Kaiwo Maru.
По словам Тецуити Нодзаки сейчас этот вопрос обсуждается в профильных министерствах Японии. Оба парусника в течение всего года используются для тренировок студентов 15 школ – организуются походы до Гавайев, поэтому необходимо согласовать вопросы их визита во Владивосток.
Андрей Тарасенко подчеркнул, что на ВЭФ-2018 смогут познакомиться курсанты обеих стран, а японские гости также – посетить с экскурсией профильные университеты Приморья и российские парусники, один из которых может прийти из Крыма.
Отметим, международная парусная регата впервые пройдет в Приморье по инициативе врио Губернатора края Андрея Тарасенко. Она объединит парусные суда из России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Увидеть парусники сможет каждый желающий – специально для этого организаторы намерены устроить выставку в акватории бухты Золотой Рог.
Напомним, врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко находится с рабочим визитом с Японии в составе российской делегации. Миссию по повышению производительности труда в Японию возглавил министр экономического развития Российской Федерации, специальный представитель Президента РФ по вопросам торгово-экономического сотрудничества с Японией Максим Орешкин.
В состав делегации также вошли представители нескольких министерств, российских регионов, государственных компаний и бизнеса.
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