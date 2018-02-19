|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 22 Февраля, 21:45 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Жители Приморья примут участие в экологической акции "Час земли"
Участники крупнейшей экологической акции отправят коллективное обращение к избранному президенту, в котором призовут защитить заповедники, убрать препятствия на пути возобновляемой энергетики, внедрить систему раздельного сбора мусора и его вторичной переработки.
24 марта пройдет ежегодная экологическая акция «Час Земли — 2018», организованная Всемирным фондом дикой природы (WWF). Акция призвана привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты. Мероприятие начнется в 20:30 по местному времени.
За неделю до акции, 18 марта, состоятся выборы президента России, поэтому «Час Земли — 2018» пройдет под лозунгом «Голосуй за природу». Участники смогут проголосовать за важнейшие природоохранные инициативы и принять участие в коллективном послании избранному президенту.
Ключевые проблемы, обсуждаемые в ходе кампании:
1. Защита заповедников и национальных парков
2. Доступность «зеленой» энергетики
3. Приоритет вторичной переработки мусора, а не сжигания
В рамках акции «Час Земли» в Приморье и многих российских городах будут организованы развлекательные и эколого-просветительские мероприятия. В Москве акция проводится совместно с Департаментом природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы. Кампания завершится праздником в парке Зарядье, в котором примут участие официальные лица и звезды; по традиции будет выключена подсветка ключевых памятников, достопримечательностей и знаковых зданий. Так, уже в третий раз к акции присоединится деловой центр «Москва-Сити».
«Акция «Час Земли», которая проходит в России уже в десятый раз, должна напомнить россиянам, что в их руках власть, и они могут определять, какой Россия будет завтра: сохраним мы природное наследие или погрязнем в свалках, выберем путь технологического и экологического развития или будем деградировать», — прокомментировал Игорь Честин, директор WWF России.
«Час Земли» — международная символическая акция, в ходе которой WWF призывает выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. Каждый год WWF России по традиции обращает внимание на одну из актуальных экологических проблем: предыдущие акции были посвящены ответственному потреблению, экологическому следу, заморозке нефтегазовых проектов на арктическом шельфе, защите редких видов животных, запрету промышленных рубок в ценных лесах, защите морей от нефтяных загрязнений и другим темам.
Специально к «Часу Земли» запущен сайт, на котором можно получить подробную информацию об акции, поддержать одну или несколько природоохранных инициатив, отправить обращение к избранному президенту, принять участие во флешмобе, пройти развлекательный тест, отметиться на карте и помочь своему городу победить в «Конкурсе городов».
С 2009 года акция проходит в России, с 2011 года в ней принимают участие от 16 до 20 миллионов человек ежегодно. В 2017 году «Час Земли» стал самым масштабным в России и мире за всю историю проведения: в нем приняли участие 184 страны, погасили подсветку более 3 100 мировых достопримечательностей, в России акцию поддержали более 150 городов.
Партнеры акции — KASTAMONU, USERVICE, ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ". Участники — Coca-Cola, ООО «Энергодиагностика», Ferrero Russia, Ашан. Информационные партнеры — информационное агентство РИА Новости (МИА «Россия сегодня»), радиостанция «Эхо Москвы», газета Metro, телеканал «Живая планета».
- Мини-завод СПГ в Приморье закроет все потребности региона в данном виде топлива
- День корейского инвестора пройдет в Приморье
- Одиннадцатиэтажный гостиничный комплекс "Naga Vladivostok" возведут до конца года
- Жители Приморья примут участие в экологической акции "Час земли"
- Международная регата больших парусников впервые пройдет во Владивостоке
- Приморские рыбаки первыми в стране начали осваивать глубоководные ресурсы
- Жители Приморья смогут купить товары из Крыма на ярмарке
- Первую японскую гостиницу могут открыть во Владивостоке на мысе Бурный
- Стать таксистом в Приморье стало еще легче
- Во Владивостоке за автобусами будет следить спеццентр
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.