Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Четверг| 22 Февраля, 21:45 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 56 р.
1 EUR 69 р.
100 JPY 5200 р.
10 CNY 890 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Дальнему Востоку нужны новые самолеты и финансы для решения амбициозных задач
свежий номер
Дальневосточный капитал № 1, 2018

Регион сегодня
22.02 |
Мини-завод СПГ в Приморье закроет все потребности региона в данном виде топлива
22.02 |
День корейского инвестора пройдет в Приморье
22.02 |
Одиннадцатиэтажный гостиничный комплекс "Naga Vladivostok" возведут до конца года
22.02 |
Жители Приморья примут участие в экологической акции "Час земли"
22.02 |
Международная регата больших парусников впервые пройдет во Владивостоке
статьи раздела
Часовой пояс
19 Февраля 2018, 09:15
На "дальневосточный гектар" претендуют 108,3 тыс. заявителей Безусловным лидером по количеству заявок остается Приморье
статьи раздела
Финансы
16 Февраля 2018, 15:37
Прорывом в сфере льготного кредитования малого бизнеса на Дальнем Востоке станет программа "6,5%" Льготное кредитование на Дальнем Востоке зависит от активности бизнеса и банков
статьи раздела
Отрасль
16 Февраля 2018, 14:31
Есть ли IT-рынок на Дальнем Востоке? Дальний Восток в последние годы вызывает все больший интерес российских и международных инвесторов. В регионе запланированы и уже реализуются масштабные проекты, которые востребуют значительное количество персонала с современными компетенциями и опытом.
статьи раздела
Территория
14 Февраля 2018, 18:12
Сколько Приморский край нашел и потерял на ТОРах и режиме СПВ Несогласованность действий бизнеса и властей, нерешенный земельный вопрос тормозят развитие территории
статьи раздела
Регион сегодня
14 Февраля 2018, 17:07
Мерзлота в Якутии перестает быть вечной Глобальное потепление влечет за собой множество последствий, среди которых одним из наиболее серьезных на Севере, в Сибири и на Дальнем Востоке России является деградация вечной мерзлоты. Вечная мерзлота в той или иной мере присутствует в стране на площади 10,7 млн км или 65% ее территории.
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
22 Февраля 2018, 16:46 | Регион сегодня |

Жители Приморья примут участие в экологической акции "Час земли"

Участники масштабного флешмоба выключат свет в 20.30

Участники крупнейшей экологической акции отправят коллективное обращение к избранному президенту, в котором призовут защитить заповедники, убрать препятствия на пути возобновляемой энергетики, внедрить систему раздельного сбора мусора и его вторичной переработки.

24 марта пройдет ежегодная экологическая акция «Час Земли — 2018», организованная Всемирным фондом дикой природы (WWF). Акция призвана привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты. Мероприятие начнется в 20:30 по местному времени.

 


 

За неделю до акции, 18 марта, состоятся выборы президента России, поэтому «Час Земли — 2018» пройдет под лозунгом «Голосуй за природу». Участники смогут проголосовать за важнейшие природоохранные инициативы и принять участие в коллективном послании избранному президенту.

Ключевые проблемы, обсуждаемые в ходе кампании:

1.  Защита заповедников и национальных парков

2.  Доступность «зеленой» энергетики

3.  Приоритет вторичной переработки мусора, а не сжигания

В рамках акции «Час Земли» в Приморье и многих российских городах будут организованы развлекательные и эколого-просветительские мероприятия. В Москве акция проводится совместно с Департаментом природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы. Кампания завершится праздником в парке Зарядье, в котором примут участие официальные лица и звезды; по традиции будет выключена подсветка ключевых памятников, достопримечательностей и знаковых зданий. Так, уже в третий раз к акции присоединится деловой центр «Москва-Сити».

«Акция «Час Земли», которая проходит в России уже в десятый раз, должна напомнить россиянам, что в их руках власть, и они могут определять, какой Россия будет завтра: сохраним мы природное наследие или погрязнем в свалках, выберем путь технологического и экологического развития или будем деградировать», — прокомментировал Игорь Честин, директор WWF России.

«Час Земли» — международная символическая акция, в ходе которой WWF призывает выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. Каждый год WWF России по традиции обращает внимание на одну из актуальных экологических проблем: предыдущие акции были посвящены ответственному потреблению, экологическому следу, заморозке нефтегазовых проектов на арктическом шельфе, защите редких видов животных, запрету промышленных рубок в ценных лесах, защите морей от нефтяных загрязнений и другим темам.

Специально к «Часу Земли» запущен сайт, на котором можно получить подробную информацию об акции, поддержать одну или несколько природоохранных инициатив, отправить обращение к избранному президенту, принять участие во флешмобе, пройти развлекательный тест, отметиться на карте и помочь своему городу победить в «Конкурсе городов».

С 2009 года акция проходит в России, с 2011 года в ней принимают участие от 16 до 20 миллионов человек ежегодно. В 2017 году «Час Земли» стал самым масштабным в России и мире за всю историю проведения: в нем приняли участие 184 страны, погасили подсветку более 3 100 мировых достопримечательностей, в России акцию поддержали более 150 городов.

Партнеры акции — KASTAMONU, USERVICE, ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ". Участники — Coca-Cola, ООО «Энергодиагностика», Ferrero Russia, Ашан. Информационные партнеры — информационное агентство РИА Новости (МИА «Россия сегодня»), радиостанция «Эхо Москвы», газета Metro, телеканал «Живая планета».

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: экология  Час Земли 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Регион сегодня
20 Февраля 2018, 14:52
В Приморье начали президентскую программу льготной ипотеки до 3 млн рублей Обязательными требованиями являются первоначальный взнос и российское гражданство
статьи раздела
Loading...
RedTram
Регион сегодня
20 Февраля 2018, 13:44
Во Владивостоке начали серийное производство новой модели Mazda Это третья модель Mazda, сборка которой организована во Владивостоке
статьи раздела
Регион сегодня
19 Февраля 2018, 15:12
"Новый гимн" Владивостока теперь может услышать каждый желающий "Этот город неповторим, ему нет подобных во всем мире"
статьи раздела
Компании
19 Февраля 2018, 08:30
"Восток-ИнвестСталь": Движение вперед Компания встречает пятнадцатилетие и утверждает стратегию партнерства
статьи раздела
Вкус жизни
14 Февраля 2018, 12:25
Во Владивостоке набирает обороты брутальная косметология Все больше мужчин хотят быть красивыми, посещают салоны и пользуются биоревитализацией
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика