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Одиннадцатиэтажный гостиничный комплекс "Naga Vladivostok" возведут до конца года

На территории игорной зоны "Приморье" появятся первые объекты для туристов, не играющих в казино

Азиатская корпорация Naga Corp Ltd, реализующая на территории игорно-развлекательного курорта «Приморье» проект по созданию объектов туристской инфраструктуры, планирует в середине весны завершить установку свайного поля для гостиницы.

Как сообщил девелопер игорной зоны – Корпорация развития Приморского края, в рамках реализации первой фазы развлекательного объекта «Naga Vladivostok» инвестор построит на территории игорной зоны гостиничный комплекс, казино и конференц-зал. Свайное поле для будущего отеля будет установлено уже в ближайшее время.

«К его обустройству строители приступили в ноябре прошлого года и планируют завершить данный этап работ в апреле. В это же время начнутся первые работы по строительству здания казино и конференц-зала для будущего развлекательного комплекса. Полностью установить сваи и заложить фундамент для всех объектов первой фазы планируется в начале 2019 года», – сообщили в Корпорации.

По информации руководства компании, иностранный резидент игорной зоны планирует полностью возвести здание отеля к концу 2018 года, а запустить работу всего развлекательного комплекса – в 2019 году.

Отметим, на первом этапе объект «Naga Vladivostok» представит собой одиннадцатиэтажный гостиничный комплекс, в котором будет создана гостиница на 279 номеров, а также казино и многоцелевой концертный зал. Общая площадь объекта составит почти 55 тысяч квадратных метров.

По словам директора департамента туризма Приморского края Константина Шестакова, на территории комплекса «Naga Vladivostok» появятся первые объекты неигрового типа, которые станут местом для отдыха туристов, не играющих в казино.

«В концепции нового комплекса будет сделан большой акцент именно на развлекательный спектр услуг. После 2021 года на его территории будет действовать открытый бассейн и будет создан аквапарк, который станет местом как индивидуального, так и семейного отдыха. Уже на первом этапе мы увидим многоцелевой концертный зал площадью 2 тысячи квадратных метров. Кроме того, комплекс будет единственным объектом, который находится на берегу моря, а это также будет способствовать развитию пляжного отдыха, организации яхт-прогулок, фестивалей и многого другого», – рассказал глава департамента туризма.

Стоит отметить, что азиатский инвестор намерен серьезно развивать неигровой сектор на территории своих объектов в развлекательной зоне «Приморье» – мировые тенденции развития игорного бизнеса рекомендуют использовать модель развития интегрированного курорта, где игорная зона будет занимать лишь часть всего спектра услуг.

Напомним, новый владелец казино Tigre de Cristal тайваньская компания First Steamship также планирует направить дополнительные инвестиции в развитие развлекательного сектора, предусмотренного на территории курорта «Приморье». На данный момент на территории действующего комплекса работают два ресторана, магазины часов и ювелирных изделий, а также виртуальный гольф-клуб.

Досье "Дальневосточного журнала": Naga Corp Ltd. – одна из крупнейших в Азии корпораций, специализирующихся на строительстве казино, отелей и развлекательных зон. Компания является одним из лидеров мировой игорной индустрии. На данный момент под ее руководством успешно функционирует развлекательный комплекс «Naga World», расположенный в столице Королевства Камбоджа городе Пномпень. Летом 2017 года компания сменила название объекта в интегрированном курорте «Приморье» – ранее объект был известен под названием «Маяк», сейчас – «Naga Vladivostok».

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Приморье  naga vladivostok 


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