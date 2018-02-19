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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 24 Февраля, 03:05 |
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День корейского инвестора пройдет в Приморье
В мероприятии примут участие зампред Правительства РФ - полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, генеральный директор Агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов.
«День инвестора – хорошая практика, которая дает бизнесменам дополнительную возможность обсудить свой проект на высоком уровне: в присутствии вице-премьера – полпреда Президента России в ДФО Юрия Трутнева», - отметил Министр Александр Галушка.
Глава Минвостокразвития подвёл итоги Дня корейского инвестора в ХабаровскеКроме того, по инициативе Председателя Комитета по содействию северному экономическому сотрудничеству при Президенте Республики Корея господина Сон Ен Гиля на полях Дня инвестора будет проведено первое заседание Российско-Корейского совета по развитию бизнеса и поддержке инвестиций.
Напомним, что первый День корейского инвестора состоялся в июне 2017 года в Хабаровске. Он пополнил портфель перспективных проектов с участием Корейских инвесторов на сумму свыше 250 млн долларов. Участие в нем приняли такие компании, как «Хендэ», «ЛС Нетворкс» и другие.
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