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22 Февраля 2018, 20:06 | Регион сегодня

Мини-завод СПГ в Приморье закроет все потребности региона в данном виде топлива

Планируется построить четыре комплекса по сжижению природного газа на Дальнем Востоке

Концепцию мини-заводов СПГ и сопутствующей инфраструктуры представили в четверг, 22 февраля, на промышленном форуме «Локомотивы роста: инфраструктура новой экономики» в Приморье.

В форуме принял участие секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Администрацию Приморского края представил первый вице-губернатор Александр Костенко. На мероприятии было представлено более 20 перспективных проектов в различных отраслях.

Проект по концепции мини-заводов СПГ с сопутствующей инфраструктурой на Дальнем Востоке представил генеральный директор ПСК-Сахалин Валерий Болтик.

«На сегодняшний момент мы понимаем, что альтернативы сжиженному природному газу в Дальневосточном федеральном округе не существует. Этому есть причины: низкий уровень газификации региона, увеличение спроса на СПГ в части развития как газомоторного топлива. Также отсутствие экономической эффективности газификации удаленных районов. Мы считаем, что применение СПГ возможно в двух ключевых моментах. Первое – это применение и замена дизельной генерации и тепловой электроэнергии. И второе – применение сжиженного природного газа как газомоторного топлива на всех видах транспорта – водного, сельхозтехники и других», – отметил Валерий Болтик.

Он добавил, что компания реализует проект по строительству малотоннажных заводов по сжижению природного газа по всей территории Дальневосточного федерального округа с целью их распространения и обустройства инфраструктуры по заправке автотранспорта и применения в электро- и теплогенерации. Такой подход поможет серьезно сократить расходы в части себестоимости автотранспортных предприятий и в части выработки тепловой электрической энергии.

«Наш проект актуален на сегодняшний момент для предприятий и муниципальных образований, использующих для выработки электроэнергии дизельное и мазутное топливо. Это влияет на окружающую среду, на производительность. Наш проект, в свою очередь, более экологичный и дает высокий КПД», – сообщил Валерий Болтик.

Планируется построить четыре комплекса по сжижению природного газа в Сахалинской области, Приморском и Хабаровском крае. Тем самым будут закрыты все потребности региона в данном виде топлива. Реализации всего проекта от старта до финальной стадии – порядка 12 месяцев.

Валерий Болтик рассказал, что на сегодняшний момент начата реализация данной программы с опытом Сахалинской области. Это проект по установке автомобильной газонаполнительной АЗС с возможностью 200 заправок в сутки и передвижным автогазозаправщиком. На сегодняшний момент здесь уже заправляется муниципальный транспорт – автобусы, транспорт ЖКХ, работающий на газомоторном топливе, а также компания такси из 30 единиц автотранспорта.

«Мы практически закончили сборку первого комплекса завода СПГ мощностью полторы тонны в час. Мы надеемся, что в течение месяца произведем пуско-наладочные работы и в апреле получим первый товарный продукт. Также подготовлена вторая площадка, оборудование находится на площадке. Используются российские технологии по сжижению природного газа. Коэффициент импортозамещения – более 60%. Экономический эффект от внедрения одного комплекса при семилетней окупаемости проекта – создается более 30 рабочих мест, налоговые отчисления в бюджеты всех уровней порядка 370 миллионов рублей, валовый прирост более 360 миллиардов рублей за семь лет», – отметил Валерий Болтик.

Напомним, промышленный форум «Локомотивы роста: инфраструктура новой экономики» прошёл в четверг, 22 февраля, в кампусе ДВФУ на острове Русский. В нём приняли участие ведущие предприятия Дальнего Востока, представившие свои проекты.

Темами обсуждения стали создание новых высокотехнологичных предприятий с гражданской продукцией, участие предприятий в таких созданных на Дальнем Востоке режимах как территории опережающего развития и Свободный порт Владивосток, проекты развития моногородов и диверсификации их экономики. Ещё одной темой секции стало образование и подготовка кадров под задачи технологической модернизации промышленности.

Такие форумы пройдут в каждом федеральном округе. Их задача — отбор проектов, которые могут в дальнейшем получить поддержку Правительства РФ. По итогам восьми форумов, которые пройдут во всех федеральных округах страны, в Иваново 2 марта состоится итоговый форум.

«Локомотивы роста» – федеральный проект партии «Единая Россия». Проект выступает за развитие промышленности на Дальнем Востоке, наращивание компетенций и организацию высокопроизводительных рабочих мест. Также этот проект призван способствовать укреплению отечественной экономики.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: топливо  СПГ  энергетика  Мини-завод 


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