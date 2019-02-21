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Приморский туристский потенциал презентуют в Гонконге и Гуанчжоу
Ассоциация "Мир без границ" запланировала в 2019 году ряд мероприятий по продвижению российского туристского потенциала в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.
В каждом из событий примет участие Приморский край. Первый этап мероприятий уже стартовал в Китае.
Комплекс мероприятий в формате роад-шоу по продвижению отечественного туристского продукта на рынки Китая, Японии и Республики Корея проводится при информационной поддержке Ростуризма. Возможности Приморья на выставках представит краевой Туристско-информационный центр совместно с туркомпаниями.
Первый этап стартовал в Гонконге с посещения крупной туристской компании Hong Kong CTS. Мероприятие продлится до 23 февраля и включит серию b2b переговоров участников роад-шоу с представителями местного турсообщества, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморского края.
«Для нас очень важно презентовать Приморский край для целевой аудитории в Гонконге, так как это один из крупнейших в Азии центров развития международных связей, в частности с европейскими странами. Привлечение туристов и потенциальных деловых партнеров поможет укрепить связи и создать новые платформы для сотрудничества», – отметила директор ТИЦ Дарья Гусева.
Далее приморскому центру предстоит презентовать туристский потенциал региона на выставке GITF (Guangzhou International Travel Fair) в Гуанчжоу, которая пройдет также до 23 февраля.
«Для участников подготовлена деловая программа: посещение генконсульства РФ и офисов крупных туристских компаний в Гуанчжоу, участие в воркшопах, неформальное общение с представителями различных организаций, занятых в отрасли туризма, а также экскурсионная программа», – сообщил сотрудник ТИЦ Евгений Веретенников.
По его словам, помимо полиграфической продукции о Приморье Туристско-информационный центр представит на мероприятии новый видеоролик ТИЦ о авиадоступности края. Сегодня из Владивостока в Китай и обратно летает большое количество рейсов, самые дальними считаются маршруты, связывающие Приморье с городом Санья на острове Хайнань – время полета составляет чуть более пяти часов.
Как отметила директор ТИЦ Дарья Гусева, основная цель участия региона в данном роад-шоу – привлечь внимание южнокитайской аудитории к Приморью и наладить связи с туроператорами и потенциальными туристами этой территории.
«Мы намерены расширить географию туристов и добиться качественного продвижения туристских возможностей Приморья на территории стран АТР. Развитие этого сотрудничества будет способствовать и развитию отношений со странами тихоокеанского бассейна по другим социально-экономическим направлениям», – считает Дарья Гусева.
Отметим, выставка GITF проводится с 1993 года. Ежегодно участие в ней принимают более 400 предприятий туристической индустрии из 40 стран мира. Мероприятие ежегодно собирает на своей площадке около 21 тысячи профессиональных посетителей.
Напомним, по мнению директора департамента туризма Приморского края Константина Шестакова, участие приморского туристского сообщества в зарубежных конгрессно-выставочных мероприятиях имеет большое значение для продвижения туристического потенциала Приморья на международном туристическом рынке. Грамотная самопрезентация региона создает имидж благоприятной туристской дестинации и положительно влияет на рост турпотока в край, уверен эксперт.
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