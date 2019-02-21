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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 22 Февраля, 15:06 |
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Не бензином единым живет АЗС
Во всем мире крупные сетевые заправки постоянно поднимают планку, повышая уровень сервиса и перечень предлагаемых услуг. Дальний Восток не стал исключением
Шведский хот-дог, итальянская пицца или интернациональный гамбургер - такой вопрос предстоит решить автовладельцами на АЗС сети ННК.
Конечно, первая причина выбора той или иной заправки – качество предлагаемого топлива. Однако год от года требования водителей к автозаправочным станциям растут. Уже стало нормой заезжать на АЗС не только за топливом, но и чтобы прихватить в дорогу кофе или горячую выпечку. Отдохнуть в дороге, зарядиться энергией и продолжить путь – именно этого хотят их современные клиенты. Скажем прямо, не все участники рынка выдерживают эту гонку, но в выигрыше остаемся мы, автолюбители.
«По сути, автозаправочные станции расширяют свою функцию – если раньше клиенты хотели только купить бензин, то теперь заезжают выпить свежий кофе или перекусить по дороге. Мы стараемся создать комфортные условия для водителей – чтобы была возможность отдохнуть, снять накопленное за рулем напряжение. Согласитесь, это тоже позитивно влияет на безопасность дорожного движения» - прокомментировали в Группе компаний ННК.
С целью предоставления клиентам качественного сервиса, для сотрудников АЗС ННК регулярно проводятся обучающие тренинги по работе с новым оборудованием, новинками в меню кафе и стандартам обслуживания. Очередным этапом повышения квалификации операторов АЗС стал тренинг, разработанный поставщиком выпечки и хот-догов под известной торговой маркой Sibylla. Сейчас обучение прошел персонал АЗС у наших соседей – в Хабаровском крае и Амурской области. В ближайшем будущем обучаться премудростям приготовления в печи итальянской пиццы, аппетитных хот-догов и сочных гамбургеров целую неделю будут в Приморье. Ассортимент предлагаемых блюд в кафе ННК постоянно расширяется – узнать особенности предлагаемой продукции и позволяет курс от профессионала. Какой соус лучше подчеркнет вкус того или иного блюда, как приготовить аппетитную горячую сосиску, что сделать, чтобы булочка у хот-дога была с хрустящей корочкой – лишь малая часть поварских секретов, передаваемых операторам АЗС.
Торговая марка Sibylla родом из Швеции, где она известна с 1932 года и в настоящее время является одним из самых популярных брендов, наравне с такими марками, как Volvo и IKEA. На российском рынке бренд уже более 10 лет представлен в крупнейших сетях автозаправочных станций в Санкт-Петербурге, Москве, Ленинградской, Тульской, Ростовской и других областях. Жители Дальнего Востока также стали его поклонниками благодаря АЗС с логотипом-солнышком ННК, где имеют возможность оценить высокое качество предлагаемой продукции в приятной обстановке.
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