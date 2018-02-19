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22 Марта 2018, 12:34 | Регион сегодня

Приморье готовит концепцию выставочного павильона для "Улицы Дальнего Востока"

В качестве возможного варианта внешнего оформления предложена морская тематика

Также рассматривается возможность установки рядом с шатром вертолета, демонстрирующего успешное развитие вертолетостроения в крае, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.

Фестиваль, в рамках которого девять дальневосточных субъектов представляют свои лучшие достижения в различных областях, ежегодно проходит в Приморском крае во время Восточного экономического форума. Специальные выставочные павильоны, отражающие динамику социально-экономического и культурного развития макрорегиона, формируют на набережной Дальневосточного федерального университета целую улицу, посетить которую могут все желающие. Вопрос о том, каким увидят гости павильон Приморья на ВЭФ-2018, обсудили участники выездного совещания, прошедшего под руководством врио Губернатора края Андрея Тарасенко на острове Русский в среду, 21 марта.

В прошлом году на выставке «Улица Дальнего Востока» павильон Приморья был выполнен в виде гигантского лотоса и хребта Сихотэ-Алинь. Посетители могли больше узнать об этапах заселения края, истории Владивостокской крепости, создании Тихоокеанского флота, а также о разнообразии уникальных морских и природных ресурсов региона.

По словам организаторов, в этом году регионам предлагают отразить развитие территорий по четырем основным направлениям, одно из которых – промышленность.

Андрей Тарасенко подчеркнул, что экспозиция края должна представить посетителям и богатый природный потенциал региона, и широкий спектр выпускаемой здесь продукции.

«Сегодня наша главная задача – показать то, что мы уже научились делать и что планируем выпускать. В крае развивается кораблестроение, рыболовство, сельское хозяйство, горная промышленность. Люди должны все это видеть», – подчеркнул глава Приморья.

По итогам совещания Андрей Тарасенко дал поручение подготовить общую концепцию оформления павильона.

Отметим, в прошлом году фестиваль «Улица Дальнего Востока», который прошел на третьем ВЭФ на острове Русский, посетили более 50 тысяч гостей и жителей Приморья.

Для всех желающих на Набережной ДВФУ работали павильоны девяти субъектов Дальнего Востока, Республики Корея, а также рыбный рынок и концертная площадка. Гости могли совершить виртуальные прогулки по заповедным уголкам регионов, попробовать продукцию из дикоросов, поучаствовать в мастер-классах по декоративному прикладному искусству и спортивным танцам.

Напомним, Восточный экономический форум учрежден Указом Президента России Владимира Путина для содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в АТР. В этом году ВЭФ пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: ВЭФ  Улицы Дальнего Востока 


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