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Бизнес и активные граждане потянулись к мэру Владивостока
Виталий Веркеенко : «Нам важно не просто выслушать людей, а обязательно помочь решить волнующие их проблемы»
Именно так глава Владивостока Виталий Веркеенко определил главную цель прошедшего вчера, 21 марта, приема граждан по личным вопросам, который он провел вместе с прокурором Владивостока Сергеем Лубенцом.
С учетом комплексного характера проблем, включенных в повестку данного приема, в нем участвовали также первые заместители главы администрации Владивостока Алексей Литвинов и Константин Лобода, начальник управления муниципальной собственности администрации города Андрей Елькин, начальник управления содержания жилого фонда Григорий Пейхвассер, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.
Предприниматель Виталий Дудко предложил создать в поселке Рында на Русском острове ТОС – территориальное общественное самоуправление, чтобы в дальнейшем использовать его для организации мест массового отдыха.
«Я поддерживаю инициативы предпринимательского сообщества по улучшению качества городской среды и готов помогать в этом, – отметил Виталий Веркеенко. – Однако все эти вопросы необходимо решать при полном взаимном доверии, с учетом требований трудового и налогового законодательства. Поэтому для начала предлагаю вам зарегистрироваться в качестве резидента свободного порта Владивосток, чтобы совместно двигаться дальше по пути реализации этого проекта».
Представитель ООО «Дальвостокстрой» Владимир Папин обратился к главе Владивостока с двумя предложениями. Первое из них – организовать на находящемся в ведении этой организации участке городской территории приюта по содержанию бездомных животных.
«Это – очень актуальный для города вопрос, – подчеркнул Виталий Веркеенко. – Однако за данным земельным участком закреплен статус зоны рекультивации с назначением «Парки, сады, дендрарии, оранжереи», что делает невозможным реализацию предложенного проекта именно здесь. Однако предлагаю найти и выделить для организации приюта для бездомных животных другую городскую территорию, чтобы помочь инициативному жителю города в решении данного вопроса».
Было поддержано главой Владивостока и другое предложение Владимира Папина – по внедрению оригинальной технологии восстановления стальных и чугунных труб системы городских водопроводных, канализационных и тепловых сетей.
«Главное преимущество этой технологии, – отметил Виталий Веркеенко, – в том, что ремонт сетей можно будет вести без масштабного вскрытия земельных участков, под которыми они расположены. Мы будем рекомендовать ее для анализа и дальнейшего внедрения, чтобы в ходе ремонта подземных сетей минимизировать дорожные пробки».
С большим проблемным вопросом пришли на прием к главе Владивостока Ольга Попова и Ольга Павловских – пайщики жилого дома по улице Пихтовой, 35, возведение которого началось меняющими друг друга застройщиками еще около двадцати лет назад. Они рассказали, что до сих пор здесь три подъезда из восьми остаются недостроенными. Поэтому из 200 запроектированных квартир в этом доме заселены лишь немногим больше половины, да и в них имеются огромные проблемы с отоплением, освещением, водоснабжением. При этом первый и основной застройщик этого дома, бывший председатель «ЖСК-88» Юнс Фатхутдинов уже находится в заключении, а требования пайщиков так и остаются без реализации.
Несмотря на то, что данный вопрос не находится в зоне ответственности администрации Владивостока, Виталий Веркеенко взял его на контроль. Он дал соответствующим городским структурам распоряжение по закреплению земельного участка, на котором находится этот жилой дом, за организованным его пайщиками ТСН – Товариществом собственников недвижимости. Это реально поможет им в решении многолетних проблем по вводу дома в эксплуатацию.
А пришедшую на прием жительницу построенного более 50-ти лет назад дома №12 по улице Овчинникова пенсионерку Любовь Юсып глава Владивостока приветствовал особенно тепло. «Мы познакомились на недавних встречах с жителями Владивостока, в ходе которых обсуждали многие вопросы по улучшению качества жизни города и горожан, – отметил Виталий Веркеенко. – И я благодарю Любовь Алексеевну за ее активную общественную позицию».
На этот раз Любовь Юсып попросила главу Владивостока разобраться с необъяснимым, по мнению жителей этого дома, переносом сроков его капитального ремонта с 2019 на 2043 год. По ее словам, дом 1961 года постройки уже сегодня остро нуждается в нем.
Виталий Веркеенко поручил провести проверку состояния жилого дома по улице Овчинникова,12 с выездом специалистов на место, а также направить запрос в Фонд капитального ремонта, чтобы пересмотреть сроки всех необходимых работ и качественно провести их.
Со своей стороны, прокурор Владивостока Сергей Лубенец попросил Любовь Юсып обратиться к нему с официальным заявлением, чтобы взять этот вопрос на его персональный контроль.
Для обязательного решения и выполнения всех поставленных гражданами в ходе вчерашнего приема проблем и предложений Виталий Веркеенко отдал поручения соответствующим структурам администрации города.
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Владивосток, это постоянная стройка. Только одна заканчивается, думают о следующей. А когда власти займутся качественной повседневной рутинной работой. Тротуары, по которым можно ходить, а не перемещаться (на Светланской слой льда с последнего снегопада, ходить страшно молодым, а пенсионерам невозможно), своевременный качественный ремонт дорог (ямки, трещинки, покосившиеся решетки на ливневках), а не доведение ямок , трещинок, и пр. до опасных ям, канав и пр. Ремонт бордюров на дорогах и тротуарах. Уборка территории города Владивостока каждый день, а не только в июне. Своевременный вывоз мусора, заботливо собранного горожанами на субботниках и складированного на обочинах, а не по принципу "сам рассосется". Ремонт придомовых территорий (это вообще зоны отчуждения). Вроде бы компания идет по стране за красивый город, а Владивосток спит или чего-то ждет (саммита или еще чего-то). Так жить нельзя. Люди привыкают к этой неустроенности, дети получают негативный опыт эстетического воспитания. Бюджет расходуется неэффективно, ждут объемов, никому не интересно замазывать трещинку, надо, чтобы она превратилась в канаву. Отсюда и настроение горожан и отток населения и весь остальной негатив. Вся жизнь состоит из мелочей, и эти мелочи формируют общую картину. Задумайтесь над этим.
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