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Понедельник| 25 Марта, 20:18 |
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В Приморье нашли способ снизить стоимость квадратного метра жилья
Практику арендного жилья намерены применить в Приморском крае. Об этом заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко на заседании Совета при заместителе Председателя Правительства России – полномочном представителе Президента РФ в ДФО Юрии Трутневе.
Юрий Трутнев подчеркнул, что долгие процедуры получения экспертизы и разрешения на строительство существенно сказываются на темпах строительства на Дальнем Востоке, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморского края.
«Эти процедуры будут максимально оптимизированы. Мы оставим только те требования, которые связаны с обеспечением безопасности граждан с учетом прав третьих лиц. Эту работу мы постараемся провести в течение месяца», – обозначил полпред.
Олег Кожемяко отметил, что сейчас Приморский край отстает от целевых показателей Минстроя России в 3-4 раза.
«В 2018 году в Приморском крае введено 534 тысячи квадратных метров жилья при нормативе 1,6 миллионов квадратных метров в год», – добавил Губернатор.
Чтобы сделать жилье доступным для всех приморцев, власти планируют применить практику реализации арендного жилья. Первым новый механизм протестирует Большой Камень.
«Это возможность получить жилье в аренду в два раза меньше рыночной стоимости, а через полгода перевести в ипотеку», – подчеркнул глава Приморья.
Кроме того, на Совете предложена система, которая упростит предоставление земельных участков через территории опережающего развития, а также вовлечение в оборот земель ДОМ.РФ и Минобороны России.
«Это позволит увеличить темпы строительства на 200 тысяч квадратных метров ежегодно и снизить стоимость квадратного метра жилья», – заявил Олег Кожемяко.
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