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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Во Владивостоке откроется ярмарка "Покупай приморское"
С 28 по 30 марта во Владивостоке пройдет 20 международная выставка «Дальагро. Продовольствие». Одним из ключевых мероприятий станет ярмарка региональных товаров «Покупай приморское». Об этом стало известно на пресс-конференции в пятницу, 22 марта.
Как рассказали представители департамента сельского хозяйства Приморья, выставка будет открыта для всех желающих.
«Мероприятие пройдет в павильоне возле стадиона “Динамо”. Производители со всего Дальнего Востока и стран Азии представят свои лучшие продукты, отвечающие самым высоким стандартам качества. У посетителей будет возможность не только ознакомиться с экспонатами, но и продегустировать их», – отметили в ведомстве.
Помимо этого, организаторы выставки рассчитывают, что участники смогут заключить контракты с представителями социальных учреждений на поставку продуктов.
«Это будут очень качественные товары, поэтому мы рассчитываем на то, что внимание со стороны бизнес-сообщества и учреждений будет достаточно высоким», – добавили специалисты.
Одним из ключевых мероприятий станет ярмарка региональных товаров «Покупай приморское», где свою продукцию презентуют лучшие продовольственные предприятия края.
«Здесь будут представлены производители мясной, рыбной, молочной продукции, сельхозпроизводители и многие другие», – рассказали специалисты.
Выставка будет работать 28 и 29 марта с 10.00 до 18.00, 30 марта – с 10.00 до 16.00. Вход свободный.
Фото автора
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