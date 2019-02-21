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С 1 июля Россия начнет терять защитные леса и рыбные ресурсы
21 марта, в Международный день лесов Всемирный фонд дикой природы (WWF) и Гринпис обратились к Президенту РФ Владимиру Путину, в Совет Федерации, Минприроды России, Рослесхоз и к депутатам Государственной Думы с просьбой срочно принять антикризисные меры, которые позволят минимизировать негативные последствия нового «закона о защитных лесах». Закон вступит в силу 1 июля 2019 г. и поставит под угрозу будущее ценных видов рыб и 50 млн га лесов.
«Связь между лесом и реками очевидна для всех. Все знают, что при вырубке лесов реки мелеют. Это знает любой рыболов-любитель. Беспечное отношение к лесным и рыбным ресурсам со стороны органов власти, которое мы наблюдаем сейчас, просто недопустимо. В скором будущем у нас у всех будет возможность наглядно увидеть связь между лесом и реками: когда после истребления защитных лесов в наших реках и озерах рыба начнет ловиться все реже, а в магазинах рыбные продукты станут еще менее доступными для большинства граждан», - говорит директор лесной программы WWF России Николай Шматков.
Федеральный закон № 538-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования отношений, связанных с обеспечением сохранения лесов на землях лесного фонда и землях иных категорий», подписанный Президентом РФ 27.12.2018 г., прямо противоречит его собственному Поручению (№ Пр-1037 от 7.05.2013 г.), в исполнение которого он был разработан.
«Принятый закон не только не повышает статус защитных лесов и не делает более разумным режим хозяйствования в них, но, наоборот, может привести к потере до 50 млн гектаров этих лесов – почти одной пятой их части. Более того, в лесах водоохранных зон разрешаются сплошные санитарные рубки без каких-либо специальных ограничений, а это при существующей практике их проведения неизбежно приведет к разрушению берегов и смыву почвы в водотоки. Дополнительные ограничения на рубки вводятся только для очень малой доли защитных лесов – орехово-промысловых зон, которые составляют лишь около одного процента от всех лесов страны», - говорит Алексей Ярошенко, руководитель лесного отдела Гринпис.
Основная проблемная часть нового закона – новые критерии для отнесения лесных участков к категории «нерестоохранных полос лесов». Эта категория защитных лесов была создана для сохранения прибрежных зон водных объектов, где происходят нерестовые миграции и нерест ценных и особо ценных видов рыб. По новому закону размер таких лесных полос сокращается с 1 км до 50-200 метров. В итоге, общая площадь нерестоохранных полос лесов уменьшится более чем в 10 раз, что поставит под угрозу деградации нерестилища тихоокеанских лососей, атлантического лосося (сёмги), осетровых, сиговых и других ценных видов рыб. Деградация рыбных ресурсов ударит по всем: по рыболовам-любителям, по рыбному бизнесу, по обычным покупателям.
Подробный анализ вносимых законом изменений по каждой категории защитных лесов WWF России уже направлял Президенту РФ и в Совет Федерации вместе с официальными просьбами вернуть закон на доработку. Как и многочисленные обращения других природоохранных организаций, они были проигнорированы. Сейчас, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме сохранения защитных лесов и их высокой значимости, официальные письма были направлены не только российским властям, но и в крупнейшие международные организации, инициировавшие и поддерживающие Международный год лосося – 2019, к которому официально присоединилась Россия.
«Грустная ирония состоит в том, что действительно знаковый для лосося и других видов рыб закон, принятый в Международный год лосося, - это закон с негативными последствиями. Принятый без проведения соответствующих исследований, вопреки многочисленным возражениям научного сообщества и экологических организаций, закон вступит в силу 1 июля, и с этого момента судьба 50 млн га защитных лесов вдоль нерестоохранных зон водоемов будет предрешена – в результате деградации из-за рубок их площадь сократится более чем в 10 раз. Мы потеряем не только экологически значимые леса, которые сохраняют почву от деградации, оберегают наши реки от обмеления и являются важнейшей составляющей экосистемы планеты. Под угрозу будет поставлена продовольственная безопасность страны и сохранение водных биологических ресурсов в целом», - говорит директор программы по устойчивому морскому рыболовству WWF России Мирон Боргулев.
Позиция WWF России по нерестоохранным полосам лесов и их значимости для сохранения ценных видов рыб
В рамках Международного года лосося – 2019 Всемирный фонд дикой природы (WWF) обращает внимание на значимость нерестоохранных полос лесов для сохранения популяции и нерестилищ ценных видов рыб и существенные пробелы в нормативно-правовой базе, направленной на сохранение этих ценных лесов.
Нерестоохранные полосы лесов – категория защитных лесов, созданная для сохранения прибрежных зон водных объектов, в которых происходит нерест ценных и особо ценных видов рыб – лососевых, осетровых и др.
Интенсивные лесозаготовки и сплав древесины по рекам в послевоенное время нанесли значительный урон популяциям многих ценных видов рыб, в связи с чем в 1958 году в законодательство было введено понятие нерестоохранных полос лесов, а затем был утвержден перечень водоемов, вокруг которых такие полосы выделялись и где запрещалась заготовка древесины.
WWF России обращает внимание на высокую экологическую важность данной категории защитных лесов. Эти полосы лесов по берегам водоемов аккумулируют влагу, обеспечивают равномерный расход воды и поддерживают ее устойчивый уровень в летний период, предотвращают смыв почвы в реки, уменьшают мутность и количество взвесей на нерестовых участках. Вырубка нерестоохранных полос лесов приведет к изменению гидрологического режима на этих реках: бурным весенним паводкам, обмелению и пересыханию нерестилищ в летний период, их заилению, что в дальнейшем приведет к снижению численности популяций лососевых и других ценных видов рыб. Также высокую значимость имеют социальные и рекреационные функции этих лесов, роль для сохранения важных мест обитания и путей миграции животных, а их климаторегулирующее значение в силу значительной площади носит глобальный характер. В действующем Лесном кодексе это единственная категория защитных лесов, обеспечивающая сохранность водных биологических ресурсов.
На сегодняшний день ширина большинства нерестоохранных полос лесов, прилегающих к водным объектам, составляет около 1 км. Их общая площадь сейчас составляет 56,8 млн га – это 20,4 % площади всех защитных лесов или 4,9 % площади всего лесного фонда России. В большинстве регионов России нерестоохранные полосы представлены первозданным лесом – малонарушенными лесными массивами, никогда не подвергавшимися значимому антропогенному воздействию. Для многих субъектов Российской Федерации это практически единственные подобные участки леса (помимо особо охраняемых природных территорий), и они представляют собой важнейший элемент экологического каркаса, поддерживающий устойчивость лесных экосистем и их биоразнообразие, помимо собственно нерестоохранных функций.
В нерестоохранных полосах лесов запрещены сплошные рубки леса, а также капитальное строительство (за некоторыми исключениями). При этом нерестоохранные полосы продолжают страдать как от выборочных рубок, так и сплошных, проводимых под видом борьбы с вредителями и болезнями леса, и объемы этих рубок постоянно растут. Поэтому Президентом Российской Федерации, в результате обращения WWF России, было дано поручение, которое предусматривало полный запрет на промышленную заготовку древесины и аренду лесов с целью заготовки древесины в защитных лесах, в том числе и нерестоохранных полосах.
К сожалению, принятый в исполнение поручения Президента Российской Федерации Федеральный закон№ 538-ФЗ от 27.12.2018 г. «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования отношений, связанных с обеспечением сохранения лесов на землях лесного фонда и землях иных категорий», который вступит в силу 1 июля 2019 года, прямо противоречит этому поручению. Закон не только не ограничивает рубки с целью заготовки древесины в нерестоохранных полосах, но и создает правовые возможности и предпосылки для значительного сокращения их общей площади – более чем в 10 раз.
Основная проблемная часть этого Федерального закона – новые критерии для отнесения лесных участков к категории нерестоохранных полос лесов. По новому закону ширина таких лесных полос сокращается с 1 км по каждому берегу реки до 50-200 метров. Это критическое сокращение, которое не сможет компенсировать новая категория охранных территорий – рыбоохранные зоны. Более того, рыбоохранные зоны официально утверждены пока только для 6 регионов страны (Республика Адыгея, Республика Алтай, Алтайский край, Амурская, Астраханская и Архангельская области). Однако, даже если такие зоны появятся во всех субъектах Российской Федерации, их ширина будет значительно меньше существовавшей до принятия нового закона. Помимо этого, обычно они совпадают с водоохранными зонами, что не позволяет говорить о какой-либо полноценной компенсации защитной площади.
WWF России полагает, что, с учетом нехватки доступных ресурсов древесины во многих регионах страны, утратившие защитный статус нерестоохранные полосы в некоторых регионах будут вырублены уже в ближайшее время. В первую очередь эти рубки угрожают Архангельской, Кировской, Иркутской области, Красноярскому краю, Республике Коми и субъектам Дальневосточного федерального округа, где практически закончились транспортно-доступные лесные ресурсы вне нерестоохранных полос.
Это не только нанесет непоправимый ущерб лесным экосистемам, но и повлечет за собой ухудшение качества воды, деградацию популяций тихоокеанских лососей, атлантического лосося (сёмги), осетровых, сиговых и других ценных и особо ценных видов рыб. Таким образом, новый закон является прямой угрозой для обеспечения продовольственной безопасности страны и сохранения водных биологических ресурсов в целом.
WWF России отмечает, что экспертные оценки, позволяющие четко определить ширину полос лесов, необходимую для эффективного сохранения нерестилищ, в нашей стране пока не проводились и, как следствие, не учитывались при разработке закона. Для этого требуются дополнительные исследования экологических функций нерестоохранных полос лесов, оценки связей между состоянием лесов, рыбопродуктивностью, водным режимом рек и лесохозяйственной деятельностью.
Многочисленные обращения WWF России к депутатам Государственной Думы Российской Федерации и в Минприроды России с требованием после первого чтения провести обсуждения законопроекта с учеными, общественными организациями и Общественным советом при Федеральном агентстве по рыболовству были проигнорированы. Обращения WWF России и других природоохранных организаций к Президенту Российской Федерации и в Совет Федерации с просьбой отклонить принятый в третьем чтении закон и отравить на доработку также не были удовлетворены.
В связи с этим WWF России предлагает принять срочные меры, которые снизят негативные экологические и социально-экономические последствия принятия закона № 538-ФЗ, в том числе:
- организовать широкое экспертное и общественное обсуждение проблемы нерестоохранных полос лесов, в том числе совместное заседание Общественных советов Росрыболовства, Рослесхоза и Минсельхоза России, проведение соответствующих научных исследований;
- по итогам обсуждения – внести в Лесной кодекс поправки, определяющие обоснованные критерии установления нерестоохранных полос лесов, которые будут обеспечивать сохранение нерестилищ ценных видов рыб;
- до принятия решения о том, каким образом сохранить существующие нерестоохранные полосы лесов (установление новых критериев, перевод в другие категории защитных лесов, образование рыбохозяйственных заповедных зон, расширение рыбоохранных зон и др.), – Рослесхозу не согласовывать предложения о сокращении площади нерестоохранных полос лесов;
- лесозаготовительным компаниям, сертифицированным по системе FSC, – в добровольном порядке соблюдать действующие в настоящее время границы и режим нерестоохранных полос лесов в рамках выделения и сохранения лесов высокой природоохранной ценности.
Подробнее о значении нерестоохранных полос лесов: https://wwf.ru/upload/iblock/bb2/01.pdf
Автор фото Константин Кобяков, WWF России.
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Леса почти уничтожили остались только трудно доступные, те кто лоббируют этот закон не будут здесь жить, им безнадобности. . .
Господи, когда они -"власть и твои "прриспешники" наворуютсяя?. . . пошлии нам Ссодом и Гоммору. на всех. грешных и сомневающихся. ибо заебал беспредел власть имеющих.
Гитлер дошёл до Дальнего Востока.
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