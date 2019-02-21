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Около 1000 детёнышей ларги родились в Приморье
На 5 марта на островах архипелага Римского-Корсакова было зафиксировано 972 детёныша. Можно смело говорить о том, что в этом году пополнение популяции ларги залива Петра Великого составило не менее 1000 особей.
Вот что об этом рассказал журналу "Дальневосточный капитал" научный сотрудник Дальневосточного морского заповедника, кандидат биологических наук Игорь Катин:
«В этом году мы провели учёт по времени очень удачно, застали пик рождаемости – 50-60 детёнышей каждый день. Он пришёлся на вторую половину февраля.
По сравнению с данными 5-летней давности количество новорожденных существенно увеличилось. В 2014 их число состаляло 600-650 бельков.
Причин этому несколько: биологические (популяционные) причины – самки раньше стали половозрелыми; в популяции стало рождаться больше самок и они стали размножаться, соответственно больше; географические причины - к нам приходят размножаться из каких-то других районов.
Возможно, что нужно говорить не о группировке залива Петра Великого, а вообще, о популяции всего Японского моря, включая Татарский пролив.
В этом году все известные береговые лежбища переполнены. Тюлени стали использовать большую площадь каждого острова. Те места, которые, по сути, являются неудобными, «неудобье». В январе этого года прошло несколько штормов, и берега (валуны, камни) обмёрзли. Получились такие террасы ледовые, на которых родилось очень много детёнышей.
Скажем, на острове Де-Ливрона, на одном из участков побережья, где обычно рождались один-два детёныша, этом году было отмечено больше 30. В чём причина такого серьёзного увеличения численности?
В этот период тюлени держатся семейными триадами. Во время родов всегда есть самец. Это может быть новый, либо ранее сопровождавший самку. Между триадами обычно сохраняется большое расстояние, но в этом году мы наблюдаем необычайную скученность.
В этом году произошёл прорыв в наблюдении за животными. В заповеднике установили несколько камер онлайн наблюдения. И мы можем, не тревожа животных, часами наблюдать за их поведением.
Учёт взрослых особей – характеристика недостоверная. Но, я думаю, в апреле на островах будут лежать не менее четырёх тысяч тюленей. Общая численность популяции ларги Залива Петра Великого в 2019 году составит, ориентировочно 3,5 тысячи особей.
Фото Дальневосточного морского заповедника
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