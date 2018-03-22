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Воскресенье| 22 Апреля, 19:36 |
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Во Владивостоке рядом с японской сакурой будет расти и природный символ Приморья
Глава города принял участие в весенней акции чистоты. Сегодня, 22 апреля, вместе с сотрудниками японского консульства во Владивостоке и управления международных отношений городской администрации Виталий Веркеенко высадил ели и рододендрон в сквере российско-японской дружбы на Октябрьской, 10.
Территория в районе улицы Октябрьской, 10 – это знаковое место для японских туристов. Когда-то на этом месте располагался храм Урадзио Хонгандзи, до 1937 года служивший местом просвещения и общения японцев, проживавших во Владивостоке. Сейчас на его месте располагается памятный знак, а вокруг высажены деревья сакуры. Отсюда и название - Cад сакуры, или сквер российско-японской дружбы, рассказала координатор российско-японского проекта «Диалог культур» Ольга Мальцева.
«Наш проект посвящен перекрестному году России и Японии, он включает ряд важных для развития наших отношений мероприятий, в том числе открытие нового турмашрута, отражающего близость российской и японской культур. Он уже паспортизирован и включен в реестр туристских ресурсов Приморского края. Сад сакуры, появившийся здесь в начале 2000-х в знак добрососедских отношений России и Японии, – важная часть этого маршрута. Символично, что теперь вместе с японской сакурой в этом сквере будет расти и природный символ Владивостока, рододендрон, олицетворяя дружбу наших народов», – отметила она.
Сегодня в рамках общегородского субботника в этом сквере высадили 10 елок и 20 кустов «розового дерева». К высадке растений в сквере дружбы практически в полном составе присоединились и сотрудники японского консульства во Владивостоке.
«Благодарны, что администрация города пригласила нас на это мероприятие. Это знаковое место и известная достопримечательность. В начале 20 века во Владивостоке проживало много граждан Японии, которые часто посещали храм Урадзио Хонгандзи. Сейчас на этом месте, во многом благодаря усилиям Тоидзуми Енеко, жены последнего настоятеля храма, установлен этот памятный знак и высажены деревья сакуры. Сегодня сквер стал еще красивее и будет пользоваться популярностью у японских туристов», – рассказал заместитель генерального консула Японии во Владивостоке Миягава Киеми.
Глава Владивостока Виталий Веркеенко, лично принявший участие в благоустройстве сквера, отметил важность этого мероприятия для укрепления российско-японских отношений.
«Важно, что перекрестный год России и Японии во Владивостоке наполняется новыми совместными проектами, такими, как турмаршрут по знаковым для российско-японских отношений местам. Как общественная инициатива в виде проекта «Диалог культур». Как совместная с японским консульством высадка рододендрона в сквере дружбы. Владивосток с Японией связывают давние и теплые отношения. Важно укреплять их через экономическое, туристическое и, конечно, культурное сотрудничество. Уверен, что впереди у нас еще много успешных совместных проектов на благо развития дружбы и сотрудничества между Владивостоком и Японией», – отметил Виталий Веркеенко.
Напомним, накануне во Владивостоке прошел общегородской субботник. В весенней акции чистоты приняли участие более 30 тысяч жителей приморской столицы. В ходе генеральной уборки собрано свыше 10 тысяч мешков мусора. Сотрудниками муниципального предприятия «Содержание городских территорий» вместе с жителями высажено 760 деревьев и кустарников, 7 434 цветка, лечебную обрезку провели у 732 деревьев и 1578 кустарников Владивостока. Кроме того, в этом году по поручению главы города Виталия Веркеенко высажены сотни саженцев официального природного символа Владивостока – рододендрона. Владивосток – единственный город России, имеющий официальный природный символ.
Отметим, субботник состоялся в рамках двухмесячника чистоты, объявленного главой города во Владивостоке. Городские коммунальные службы продолжают генеральную уборку в краевом центре, убирая мусор, пыль и грязь с улиц, парков и скверов, очищая решетки ливневой канализации, отмывая и перекрашивая опоры освещения, дорожные знаки и остановки и т. д.
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