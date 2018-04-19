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Приморье собирает инвесторов по принципу "сарафанного радио"
Проект строительства высокоскоростной железной дороги, которая соединит Владивосток и Муданьцзянь (КНР), яркий пример того, когда зарубежный инвестор приходит на Дальний Восток, видя успешную реализацию проектов других иностранных компаний, работающих в статусе резидентов ТОР. Такое мнение выразил первый заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Осипов, подводя итоги Дня китайского инвестора, который прошёл 19 апреля в Хабаровске. Об этом сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
"Здесь срабатывает метод «сарафанного радио», когда эффективно двигающийся инвестор делится об этом со своими коллегами, и они начинают искать возможность, чтобы реализовать свои проекты", - прокомментировал Александр Осипов, первый заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока
Напомним, компания «Чайна Рейлвэй Дунфан Груп» (China Railway Dongfang Group) планирует соединить Владивосток и Муданьцзянь скоростной железной дорогой, по которой поезда смогут двигаться со скоростью 250 километров в час. Для этого потребуется построить 12 железнодорожных станций, проложить пути длиной 380 километров. Предварительная стоимость проекта - 12 миллиардов долларов.
"Проект потребует огромное количество согласованных решений, но это крайне перспективный проект, имея ввиду растущий интерес иностранных туристов к России. В первую очередь китайских граждан, где идет значительное увеличение граждан, которые обладают деньгами, чтобы путешествовать. Все это в совокупности дает хорошие основания для проекта", - рассказал Александр Крутиков, заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока.
Привлечь China Railway Dongfang Group помог другой инвестор, реализующий свой проект в интегрированной развлекательной курортной зоне «Приморье» - камбоджийская компания Naga Corp Ltd.
«Инвестор это сделал потому, что ему для загрузки и успешного развития своего бизнеса необходимо привлечь мощный туристический поток, в первую очередь, из Китая. И он замотивировал китайского инвестора на этот проект», - сказал Александр Крутиков.
В рамках Дня китайского инвестора, который прошел 19 апреля в Хабаровске, было подписано соглашение о намерениях реализации данного проекта. Свои подписи под документом, который предусматривает механизм финансирования для подготовки ТЭО, поставили заместитель генерального директора компании «Чайна Рейлвэй Дунфан Груп» Ван Юпин, исполнительный директор компании «Престиж Фронтьер Лимитед» Чан Хау Пинг и генеральный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов.
«Это очень хороший пример и опыт привлечения инвесторов», - добавил Александр Крутиков.
Cтоит отметить, что Дальний Восток России является лидером по итогам 2017 года по росту прямых инвестиций в экономику округа. Дальний Восток в целом показал рост инвестиций более чем на семнадцать процентов по итогам 2017 года, что составило 117,1 процента (в среднем по России этот показатель составил 104,4 процента). При этом из 17 процентов роста более половины составили инвестиции резидентов территорий опережающего развития и свободного порта, в том числе и иностранные. 26% всех иностранных инвестиций в России приходятся на Дальний Восток.
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