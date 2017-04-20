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"Агро 2017. Дальний Восток и Сибирь": Инвесторы смещают акценты
В работе форума «Агро 2017. Дальний Восток и Сибирь», прошедшего на о. Русском во Владивостоке, приняли участие более 500 руководителей предприятий, представителей органов власти, иностранных гостей. На этот раз в форуме участвовали около 60 представителей инвестиционных структур. «Это активные инвесторы, готовые финансировать проекты, и это качественный скачок по сравнению с аналогичным прошлогодним мероприятием», - прозвучало в выступлении участников форума.
Знаковые события
В качестве наметившейся тенденции эксперты обратили внимание на смещение акцентов в ходе обсуждения вопросов АПК в сторону конкретных задач. «Если в прошлом году в основном речь шла о подготовке к старту проектов, то сейчас инвесторов все больше интересуют вопросы развития инфраструктуры, оценки качества, экспорта продукции, подготовки к экспорту в наши ближайшие страны», - отметили присутствовавшие на пленарном заседании эксперты.
В то же время 2017 год для агропромышленной отрасли страны стал знаковым еще и потому, что вступили в силу поправки, существенно изменившие порядок предоставления господдержки. Одним из радикальных нововведений, по словам заместителя министра сельского хозяйства РФ Игоря КУЗИНА, явилась «единая субсидия», благодаря которой регионы получили больше самостоятельности в решении конкретных вопросов поддержки, что, в свою очередь, повысило качество управления этими средствами. Несмотря на то что эта мера действует всего несколько месяцев, инвесторы уже оценили ее. «То, что Минсельхоз РФ предоставил больше самостоятельности регионам, оказалось очень эффективной мерой», - подчеркнул в своем выступлении гендиректор группы «Продо» Петр ИЛЮХИН.
Но все же основной темой в обсуждении мер господдержки стал вопрос о льготном кредитовании. Это новый механизм, направленный на то, чтобы ускорить доведение средств господдержки до получателей.
- Практика показала, что механизм крайне востребован, - сказал в своем выступлении заместитель министра сельского хозяйства РФ. - На сегодняшний день поступило заявок на субсидирование льготных кредитов на сумму 1640 млрд руб. Это только за 3 месяца этого года. Эта сумма и есть объем потребностей сельского хозяйства в привлечении кредитных ресурсов, она говорит о том, что отрасль на подъеме, потому что это те кредитные ресурсы, которые могут быть возвращены заемщиком. Но к негативным моментам следует отнести недостаток средств. Собственно, из недостатка финансирования вытекает подавляющее большинство тех проблемных вопросов, которые нам задают и регионы, и участники кредитования, и банки. Для того, чтобы стабилизировать ситуацию, сейчас решается вопрос об увеличении лимита льготного кредитования. По расчетам Минсельхоза РФ, требуется дополнительно 19 млрд руб. к тем 20,3, которые были выделены изначально. Для регионов Сибири и Дальнего Востока будут применяться повышающие коэффициенты.
Время экспорта
В ближайшие годы на Дальнем Востоке будут реализованы масштабные агропромышленные проекты, часть из которых была представлена на агрофоруме. «Подошло время экспорта и время для того, чтобы появились крупные проекты по свиноводству на Дальнем Востоке», - отметил генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий КОВАЛЕВ. По его мнению, такую огромную территорию, как Дальний Восток, силами местных инвесторов поднять довольно сложно. Только приход федеральных инвесторов с их ресурсами сможет решить эту задачу. Компания «Русагро» стала одним из пионеров федерального масштаба, вошедших в этот регион.
По оценкам компании «Русагро», дефицит свинины местного производства на рынке Дальнего Востока составляет 74%, а сам рынок характеризуется высокими ценами и слабой конкуренцией. Представляя проект комплекса полного цикла (от производства комбикорма до продаж мясной продукции) с ежегодным объемом производства 64 тыс. тонн, генеральный директор мясного бизнес-направления «Русагро», генеральный директор «Русагро-Приморье» Антон УЛАНОВ сообщил, что реализация первой очереди проекта в Приморском крае включает в себя строительство свиноводческого комплекса на 2 тыс. голов свиноматок, перерабатывающие мощности и некоторые другие производственные объекты. Это позволит обеспечить потребности Дальнего Востока на 80% в мясе свинины, создать несколько тысяч рабочих мест. К 2020 году запланирован выход на проектную мощность.
Свои проекты на Агрофоруме также представили компании «Мерси Агро Приморье», «Дальневосточная птица», которая, кстати, несколько месяцев назад провела ребрендинг и в первые месяцы этого года вышла на исторический рекорд по объемам производства. Предполагается, что в 2017 году рост производства на птицефабрике составит 30-40%, а в ближайшие 5 лет оно будет увеличено без малого в два раза. Планируется также размещение перерабатывающего комплекса на китайской территории, обсуждаются с японскими партнерами вопросы по размещению высокотехнологичного производства. Кроме этих крупных проектов, небольшие «нишевые» проекты по производству молока представили инвесторы из Якутии и Приморского края.
Горячие вопросы
Среди дискуссионных вопросов на сессии «Животноводство» наиболее горячо обсуждалась ситуация, которая сложилась в проблемной молочной отрасли. Серьезные опасения местных мелких и средних сельхозпроизводителей связаны с приходом крупных компаний в Приморский край, в том числе иностранных.
- В настоящее время, по оперативным данным, в Приморье 38 предприятий с иностранным капиталом, которые имеют более 130 тыс. га в аренде, в том числе 12 тыс. в собственности, - сказал в своем выступлении исполнительный директор Союза животноводов Приморского края Юрий ЧЕРКАШИН. - Это 30% пахотных земель Приморского края. Они производят достаточное количество продукции, которая нигде не учитывается. Никто KPI не смотрит. Что беспокоит? У нас есть программа развития отрасли до 2020 года, которая была принята в 2013 году для местных сельхозпроизводителей. Сегодня у нас заходит столько компаний, и все из бюджета края получают субсидии. Основная сумма средств будет выплачиваться на организацию производства так называемым крупным инвесторам, в том числе иностранным, что ведет к ликвидации местных сельхозпроизводителей и не гарантирует решения задач продовольственной безопасности. Хотел бы отметить, что у агропромышленного комплекса есть определенный потенциал роста, который необходимо использовать в полной мере, но решать этот вопрос нужно с учетом местных хозяйств.
Что касается производства молока, то государство давно уже включило в список приоритетов эту отрасль и обещало беспрецедентную поддержку. Но новые проекты в молочном скотоводстве фактически не появляются в последние годы. «Мы уже привыкли, что все деньги забирают на молоко, правда успеха никак не получается», - заметили в Национальном союзе свиноводов.
- Думаю, все согласятся, что цена является главным регулятором рынка, - считает президент Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств Приморского края Алексей РАЧЕНКОВ. - Основная проблема здесь - это фальсификация, то самое пальмовое масло и непонятно откуда возникающие низкие цены на молоко. Без участия государства невозможно навести порядок с ценой на рынке. И вторая проблема молочного животноводства связана с банковским сектором. С одной стороны, государство субсидирует производство и создает условия для развития, с другой - эта отрасль оказалась самой низкокредитуемой. Банки, особенно государственные, без всякого желания кредитуют молочное животноводство.
Среди причин предвзятого отношения банков к молочному животноводству руководитель дирекции финансирования АПК, пищевой и региональной промышленности Газпромбанка Игорь БАЛАНДИН выделил непредсказуемость политики субсидирования. В прошлом году действовали одни программы субсидирования и на их основе строились расчеты, в этом году правила поменялись, и расчеты по новым правилам начнут действовать только со следующего года.
- Ни мы, как банк, не можем быть уверены, что эта политика будет сохранена, ни заемщики не могут быть уверены, что получат льготную ставку в течение всего срока кредитования, - пояснил Игорь Баландин. - В этих условиях банк консервативно подходит к оценке рисков и считает проект без учета субсидий, т. е. по полной ставке. Наш риск покрывается не потоками заемщика, а тем, будет или не будет Минсельхоз поддерживать этот проект дальше. И это приводит к тому, что у нас проектов в молочном скотоводстве небольшое количество. Должны быть предсказуемые правила игры. И вторая причина связана с тем, что в новом постановлении убрали рефинансирование кредитов. Это ухудшает условия и для банков, и для заемщиков. Любой проект начинается с того, что банки обсуждают рефинансирование действующего портфеля.
Впрочем, в Национальном союзе свиноводов не согласились с утверждением о непредсказуемости политики, обратив внимание участников дискуссии на тот факт, что постановление, в соответствии с которым предоставлялись субсидии для этих проектов, действовало в течение 10 лет.
Елена АБАШЕВА.
Журнал "Дальневосточный капитал", май, 2017 год.
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