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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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26 Апреля 2019, 10:30Крабу отрывают клешни 4 апреля Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, который меняет один из основополагающих принципов Федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов". При том, что этот законопроект, который возвращает на "подмостки" рыбного бизнеса крабовые аукционы, вызывает неоднозначную реакцию в рыбацком сообществе.
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22 Мая 2019, 18:08 | Регион сегодня
Жители Приморья смогут выявлять контрафактные сигареты с помощью своих смартфонов
С 1 июля прекращается оборот немаркированных табачных изделий
«Честный ЗНАК» поможет приморцам выявлять контрафактные сигареты. Как сообщили в департаменте лицензирования и торговли Приморья, с 1 июля прекращается оборот немаркированных табачных изделий. Легальность товара можно будет определить по штрихкоду через приложение «Честный ЗНАК».
«Нужно найти на упаковке товара цифровой код Data Matrix и отсканировать его через приложение. Если статус проверки выдаст результат “Корректный код” – вы обладатель честного товара. Если приложение выдает ошибку, то, скорее всего, перед вами контрафакт», – сказали специалисты.
Приложение уже доступно в App Store и Google Play.
Теги: смартфоны контрафакт
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