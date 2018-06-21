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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 05 Июля, 21:46 |
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Пластиковую посуду и рыболовные сети будут производить резиденты Свободного порта Владивосток
«Мы – действующее предприятие, производим упаковку. Появление Свободного порта стимулировало нашу компанию реализовать давние планы по расширению. На Наблюдательном совете был одобрен наш проект по созданию производства пластиковой посуды. Мы не стали регистрировать новое юридическое лицо, так как разделить бухгалтерию между старым и новым производством не составит труда», - поделилась Инна Югай, генеральный директор ООО «Полимер Комплекс».
По ее словам, среди преференций СПВ компанию привлекла возможность привезти из Южной Кореи дорогостоящее оборудование, используя режим свободной таможенной зоны. Стоит отметить, что будущее производство будет безотходным и экологичным. Свою продукцию ООО «Полимер комплекс» собирается реализовывать среди российских компаний по всему Дальнему Востоку, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Корпорации развития Дальнего Востока.
ООО «Востокпромснасть» с проектом по организации производства орудий лова для рыбодобывающей промышленности стал резидентом Свободного порта Владивосток. Цех будет производить рыболовные сети с минимальным количеством отходов. Сырье планируется закупать у отечественных производителей.
«Каждый резидент территории опережающего развития или Свободного порта Владивосток имеет большое значение и будет иметь всестороннюю поддержку Корпорации. Инвестиционные проекты резидентов положительно сказываются на экономике той территории, где реализуется», - сказал генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Денис Тихонов.
На сегодняшний день в АО «Корпорация развития Дальнего Востока» поступило 87 заявок от потенциальных резидентов Свободного порта Владивосток на сумму более 163 млрд рублей. В перспективе будет создано более 20 000 рабочих мест.
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