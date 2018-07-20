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На социальное развитие Дальнего Востока будет направлено 55,8 млрд рублей

Эксперты обсудили вопросы улучшения качества жизни на Дальнем Востоке

20 июля в Москве в рамках подготовки к IV Восточному экономическому форуму прошел круглый стол на тему «Развитие человеческого капитала на Дальнем Востоке: проблемы и решения». В мероприятии приняли участие Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов, представители региональной власти, эксперты в сфере профессиональной подготовки кадров и инвесторы, которые реализуют свои проекты.

В течение ближайших трех лет на социальное развитие Дальнего Востока будет направлено 55,8 млрд рублей. Средства пойдут на строительство объектов инфраструктуры (детские сады, школы, больницы, спортивные комплексы, благоустройство территорий, дороги и др.) и покупку оборудования.

Как подчеркнул Александр Козлов, эти меры направлены на улучшение качества жизни и стимулирование притока квалифицированных кадров на предприятия Дальнего Востока. В настоящее время с помощью новых инструментов развития в макрорегионе реализуется 1375 инвестиционных проектов.

«На Дальнем Востоке появляются новые отрасли, например, алмазопереработка, чего раньше не было. Еще несколько лет назад в регионе не знали, что такое газохимическое производство, а теперь в Амурской области строится крупнейший в мире газоперерабатывающий завод. Появляются как новые предприятия, так и расширяются старые – в агробизнесе, в строительстве и даже в строительстве кораблей… Судоверфь «Звезда» будет строить такие суда, которые никогда не выпускались в России», - подчеркнул Александр Козлов.

По словам Министра, запуск новых предприятий требует притока квалифицированных кадров. Региону нужны специалисты инженерно-технического профиля, химической, газоперерабатывающей, добывающей, пищевой промышленности, а также в сферах сельского хозяйства и туризма. В настоящее время система образования на Дальнем Востоке начинает адаптироваться под потребности новой экономики.

Ректор Дальневосточного федерального университета Никита Анисимов отметил, что университеты ДФО должны становиться центрами, которые будут нести ответственность за формирование нового кадрового потенциала. При этом важное значение при подготовке специалистов имеет взаимодействие с работодателем. «Мы готовы участвовать в разработке кадровых стратегий для новых предприятий, которые приходят на Дальний Восток», - подытожил Никита Анисимов.

С 2016 года Агентство стратегических инициатив (АСИ) осуществляет внедрение регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста, который призван повысить эффективность процессов кадрового обеспечения. Руководитель департамента поддержки кадрового обеспечения промышленного роста АСИ Юлия Ханьжина сообщила, что «в пилотной апробации стандарта участвовали два региона ДФО – Хабаровский Край и Республика Саха (Якутия)». По ее словам, на площадке ВЭФ-2018 планируется подписание ряда соглашений с остальными дальневосточными субъектами.

Генеральный директор Союза ««Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Роберт Уразов указал на важность практикоориентированного образования. «Акцент должен быть сделан на укреплении материально-технической базы образовательных учреждений. По нашим оценкам, в настоящее время 28 колледжей Дальнего Востока оснащены на мировом уровне, и это хороший показатель», - заявил Роберт Уразов.

Директор по управлению персоналом ПАО «СИБУР Холдинг» Альбина Лабашова, в свою очередь, рассказала о необходимости внедрения в учебных заведениях системы индивидуального образования, обозначив, что инвесторы, которые реализуют проекты на Дальнем Востоке, «предъявляют высокие требования к образовательному стандарту, а также подчеркивают важность сопутствующей социальной инфраструктуры на местах».

Врио губернатора Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев отметил, что развитие человеческого капитала необходимо рассматривать как создание условий для жизни людей с точки зрения комфортности, появления городских пространств, улучшения окружающей среды и развития информационных технологий.

«На территории республики созданы две территории опережающего развития – ТОР «Южная Якутия» и ТОР «Кангалассы», которые мы рассматриваем не только как территории экономического развития, но и, прежде всего, как территории социального развития», - рассказал Айсен Николаев.

 Развитие человеческого капитала на Дальнем Востоке станет одной из ключевых тем IV Восточного экономического форума, который состоится во Владивостоке 11-13 сентября.

Досье "Дальневосточного капитала": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина № 250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2018 года пройдет 11–13 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: ВЭФ  финанисирование 


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