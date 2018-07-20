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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 23 Августа, 00:09 |
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В Приморье резидент ТОР решил взять китайские палочки в свои руки
Предприятие по производству одноразовых деревянных палочек для еды будет построено на территории опережающего развития «Надеждинская» в Приморском крае. Соглашение о реализации проекта подписали ООО «Стиквуд» и АО «Корпорация развития Дальнего Востока». Новый резидент ТОР запустит завод в ноябре 2019 года, обеспечив создание 13 рабочих мест, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
«Объем выпуска одноразовых деревянных палочек будем поэтапно наращивать - от 9,3 млн штук в год на старте до 18 млн штук на пятый год деятельности компании. Планируется, что продукция пойдет на внутренний и азиатский рынки, - говорит директор ООО «Стиквуд» Арина Микитенко. – В реализации проекта нам очень поможет снижение расходов за счет налоговых льгот, а также предоставление земельного участка со всей необходимой инфраструктурой».
Потребности рынка Дальнего Востока в китайских палочках оцениваются в 1,2 млн штук ежемесячно. Более одного миллиарда палочек в месяц способны закупать Китай, Япония и Вьетнам.
«У нас много экономических схем и эффектов. Но людей интересуют простые вещи: реализованные проекты и созданные рабочие места. Сегодня на территориях опережающего развития и свободного порта Владивосток порядка 130 предприятий уже введены в эксплуатацию, и это только начало пути. Каждый резидент, который помогает региону развиваться ускоренными темпами, должен получить качественную услугу, чтобы реализовать свой проект», - отмечает генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Денис Тихонов.
Напомним, ТОР «Надеждинская» - многопрофильная производственно-логистическая площадка, удобно расположенная в 32 км от Владивостока, в Надеждинском районе Приморского края. Это первая в Приморье территория опережающего развития, созданная Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 года. Статус резидентов ТОР «Надеждинская» имеют 44 инвестора с проектами на общую сумму 30,3 млрд рублей и планами создать 4,4 тысячи новых рабочих мест.
На сегодняшний день резиденты 18 дальневосточных ТОР по соглашениям с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» уже инвестировали в экономику региона около 120 млрд рублей, создав более 10 тысяч рабочих мест. С момента принятия федерального закона «О территориях опережающего социально-экономического развития» общее количество резидентов ТОР достигло 296. Сумма заявленных инвестиций составляет более 2,3 трлн рублей. Выполнение проектов позволит создать 53,7 тыс. новых рабочих мест.
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