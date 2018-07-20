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22 Августа 2018, 17:00 | Регион сегодня |

В Приморье "Улица Дальнего Востока" займет более километра

Четвертый Восточный экономический форум стартует во Владивостоке менее чем через месяц

Подготовка основной площадки мероприятия – кампуса ДВФУ – идет полным ходом. Работы оценил вице-премьер – Полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в среду, 22 августа. Его сопровождал глава Приморья – руководитель краевого штаба по подготовке ВЭФ Андрей Тарасенко, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.

Вместе с главой региона Министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов представили полпреду зоны выставки Минвостокразвития России и институтов развития Дальнего Востока «Делай бизнес на Дальнем Востоке», деловую зону партнеров, зоны выставки федеральных министерств и ведомств «Добро пожаловать на Дальний Восток!», залы деловой программы, гостиничные комплексы, в которых разместятся участники ВЭФ. Юрий Трутнев внес свои замечания.

На набережной Аякс полным ходом ведется подготовка выставки «Улица Дальнего Востока». Это комплексный проект, призванный продемонстрировать участникам и гостям форума особенности дальневосточных регионов, их экономический потенциал, культурные традиции и туристские возможности.

Общая протяженность выставки составит более одного километра. Для максимальной реалистичности погружения посетителей в каждый регион ежегодно применяются современные интерактивные технологии, оборудование. 2018 год не станет исключением. К началу форума на набережной появятся красочные павильоны всех девяти субъектов Дальнего Востока, и различных федеральных ведомств – Минприроды, Минспорта, Минпромторга, Минкультуры – основные конструкции уже установлены.

В этом году посетители выставки смогут посетить рыбный рынок «Улицы Дальнего Востока», на котором представители крупнейших дальневосточных компаний проведут мастер-классы по приготовлению краба и гребешка. На площадке Минприроды гости смогут забронировать туры в заповедники и национальные парки, пройти по экологической тропе. В специальном павильоне Минкультуры России с использованием очков виртуальной реальности можно будет «побывать» в самых красивых и труднодоступных местах региона.

Андрей Тарасенко представил заместителю Председателя Правительства РФ возводимый приморский павильон, основная цель которого – презентовать уже существующие в крае производства и перспективные проекты в сферах судостроения, туризма, рыболовства, марикультуры. 

Интегрированный развлекательный курорт «Приморье», судоверфь «Звезда», предприятие по сборке двигателей «МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус», рыболовецкий колхоз «Восток 1» – эти и другие проекты будут представлены в павильоне Приморья. Закончив экскурсию по павильону, посетители смогут продолжить прогулку по наружной экспозиции и отдохнуть в эко-баре, где будет представлена продукция фермеров и производителей края.

Глава региона отметил, что во внешнем виде павильона будут использованы морские атрибуты. Среди элементов, с которыми сможет сфотографироваться каждый посетитель, – маяк из экологически чистых деревянных кубиков, рояль из консервных банок от компании «Доброфлот» и катер из композитных материалов, построенный на предприятии Приморья.

Одним из ключевых объектов экспозиции края станет многоцелевой вертолет Ка-62, производство которого ведет Арсеньевская авиационная компания «Прогресс». Воздушное судно разместят за приморским павильоном.

«В этом году наша экспозиция называется “Создавая в Приморье”. Мы хотим показать наши основные достижения, то, чем приморцы по праву гордятся, наши перспективные проекты. В этом году край отмечает свое 80-летие, это тоже обязательно отобразим», – подчеркнул глава региона.

Напомним, Восточный экономический форум учрежден Указом Президента России Владимира Путина для содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в АТР. В этом году ВЭФ пройдет во Владивостоке 11-13 сентября. В эти дни выставка достижений всех дальневосточных территорий будет открыта для участников и гостей ВЭФ.

14 сентября с 9.00 до 14.00 поручению главы Приморья Андрея Тарасенко будет организован «Социальный день». Посетить «Улицу Дальнего Востока» смогут ветераны, инвалиды, многодетные семьи, почетные жители, заслуженные работники, представители молодежи, общественных организаций пенсионеров. Главам муниципалитетов поручено организовать доставку жителей на транспорте, в том числе – из отдаленных районов края.

С 15.00 14 сентября до 16 сентября включительно посещение «Улицы Дальнего Востока» будет открыто для всех желающих.

Отметим, в прошлом году экспозицию посетили более 50 тысяч человек.

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: ВЭФ  Тарасенко Андрей Владимирович  Глава Региона 


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