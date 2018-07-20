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Онлайн-продажи камчатской воды начались в Китае

Китайская компания "КОФКО Кока-Кола" (COFCO Coca-Cola Beverages, Ltd.) намерена развивать производство качественной питьевой воды на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе

О возможном расширении проекта рассказал в Даляне генеральный директор компании Луань Сюцзюй на встрече с заместителем Председателя Правительства Российской Федерации – полномочным представителем Президента России в ДФО Юрием Трутневым.

В России «КОФКО Кока-Кола» запустила розлив воды в Петропавловск-Камчатском под брендом «Чистая земля». «Это вода из подземных источников. Два года назад вы предложили нам начать реализацию данного проекта. Этот проект стал первым для компании «КОФКО Кока-Кола» в рамках проекта «Один пояс – один путь». Уже произведен 1 млн бутылок. С июля 2018 года начались онлайн-продажи камчатской воды в Китае», - рассказал генеральный директор компании Луань Сюцзюй.

«Проект может иметь большое значение для развития сотрудничества наших стран и здоровья людей. Нужно привлекать на Дальний Восток ведущие мировые бренды», - отметил Юрий Трутнев.

Планируемые объемы розлива должны составить 10 млн литров бутилированной воды в первый год, 18 млн литров бутилированной воды во второй год и 30 млн литров бутилированной воды в третий год. Для обслуживания производства в первый год будет создано 18 рабочих мест с последующим увеличением пропорционально объемам производства, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

В случае высокого спроса на производимую продукцию «КОФКО Кока-Кола» рассматривает возможность осуществить инвестиции в реализацию второго этапа проекта. Для этого «КОФКО Кока-Кола» провела предварительную работу в Иркутской области для поиска партнера по розливу качественной питьевой воды. Планируемый совокупный объем инвестиций в реализацию двух этапов составит 6 млрд руб. По словам представителя компании, вода с Байкальского региона начнет поступать на прилавки, начиная с сентября.

Отметим, «КОФКО Кока-Кола» (COFCO Coca-Cola Beverages, Ltd.) – дочернее предприятие COFCO (крупнейшего пищевого конгломерата Китая) производит и распространяет газированные напитки, соки, чай, кофе, воду и сиропы. Сотрудничает с Coca-Cola Company с 1979 года. В 2000 году было создано совместное предприятие COFCO Coca-Cola Beverages, Ltd (доля COFCO – 65%, Coca-Cola Company – 35%). Компания управляет предприятиями по розливу в Пекине, Шанхае, Гуандуне, Ханчжоу, Нанкине, Цзянси и Синьцзяне. Общее количество заводов по бутилированию – 18.

COFCO Coca-Cola Beverages – лидер китайского рынка напитков, управляет не только производственными активами, но и широкой сетью дистрибуции (более 1 млн точек присутствия), что обеспечивает компании первую позицию по объемам продаж напитков в Китае (более 5 млрд литров газированных напитков в год).

Напомним, 20-21 августа заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента России в ДФО Юрий Трутнев посещает Китайскую Народную Республику (г. Далянь) с рабочей поездкой. В состав российской делегации вошли заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков, губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт,  генеральный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов, представители государственных органов власти и бизнес-сообщества.

Журнал "Дальневосточный капитал"

 

Теги: КОФКО Кока-Кола  Китай 


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